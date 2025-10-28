Bryan Adams vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

Será su quinta vez en el país, desde su lejano debut de 1990 en el Estadio Nacional, hasta un vínculo que incluye una escala en el Festival de Viña 2007, o una última vez en el Movistar Arena en 2017.

Esta vez, como en las anteriores, será también una noche repleta de himnos y emociones. “Roll With The Punches” es el nombre de la gira mundial que traerá de vuelta a Bryan Adams al mismo Movistar Arena durante el primer semestre de 2026.

“Un regreso largamente esperado, en el que el público chileno podrá vivir una velada única, llena de éxitos y con la energía del rock clásico de los 80’s, interpretando las canciones que han marcado la banda sonora de generaciones”, dice un comunicado de sus organizadores.

La fecha de su show en Chile

El icónico músico canadiense, creador de piezas como Summer of ‘69, Heaven y (Everything I Do) I Do It for You, volverá a Chile el 17 de marzo de 2026 para ofrecer un concierto donde repasará su extenso catálogo que ya acumula cuatro décadas.

Con más de 100 millones de discos vendidos, colaboraciones junto a íconos como Tina Turner, Sting y Rod Stewart, y una carrera que combina pasión, autenticidad y éxito mundial, Adams sigue siendo una de las figuras más queridas y rentables del rock. Su legado incluye un Grammy, múltiples American Music Awards, nominaciones al Oscar y al Globo de Oro, además de la más alta distinción civil de su país: Compañero de la Orden de Canadá.

Los boletos para su concierto en Chile estarán disponibles en www.puntoticket.com, con Preventa Fans desde el 5 de noviembre a las 10:00 hrs, seguida por la Preventa Copec Pay los días 6 y 7 de noviembre a las 10:00 hrs, con un stock limitado, y finalmente la Venta General a partir del 8 de noviembre a las 10:00 hrs.

En caso de que el stock de la preventa se agote antes de las fechas establecidas, la venta general de entradas se adelantará y comenzará de manera inmediata a través del mismo sitio www.puntoticket.com