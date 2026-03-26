Ch.Aco 2026 comienza con homenaje a escultor Federico Assler y presencia del ministro Francisco Undurraga

Este jueves se inauguró oficialmente la edición 2026 de Ch.ACO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Chile. Con la presencia del ministro Francisco Undurraga y un homenaje al escultor Federico Assler, el evento arrancó su versión más grande hasta la fecha y la primera realizada en Metropolitan Santiago (Vitacura).

“Es un honor estar en la inauguración de Ch.ACO, un ecosistema que durante 16 años ha sido un lugar de encuentro; que ha fomentado el movimiento de obras, la internacionalización de artistas jóvenes y la formación de nuevos públicos; que estimula el acceso a la cultura para un público amplio; que ha sido fundamental para impulsar el arte contemporáneo de nuestro país”, indicó Undurraga, recién asumido ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La instancia también consideró un reconocimiento a la trayectoria del escultor chileno Federico Assler, realzando su aporte al desarrollo del arte contemporáneo en el país. Como parte de este homenaje, la feria presenta Plaza Assler, un espacio dedicado a su obra y proceso creativo, que pone en valor su relación con la materia y la dimensión de su trabajo.

En relación a eso, el jefe de la cartelera destacó un anuncio: “Justamente en estos primeros días al mando de nuestro Ministerio, tuve el honor de firmar el decreto que declara monumento nacional su Taller Roca Negra, ubicado en San José de Maipo, a un costado del río. Así, la obra de este gran artista, su proceso creativo y él mismo serán para siempre parte del alma de Chile”.

En tanto, Vanessa Joubert, gerente general de Metropolitan Santiago, señaló: “Haber contado con la presencia del escultor Federico Assler y reconocer su trayectoria es también poner en valor una parte esencial del arte contemporáneo en Chile. Sus obras, presentes en nuestro espacio, aportan identidad y dialogan con la arquitectura patrimonial del recinto y con la historia cultural del país, consolidando así su legado y su contribución a la cultura chilena”.

La 16° edición reúne a 50 expositores de 11 países y seis regiones de Chile. Recibirá representantes de instituciones como el Solomon R. Guggenheim Museum, el Denver Art Museum, el Saint Louis Art Museum y el Museo de Arte de Lima (MALI).

Según declaró Elodie Fulton, directora y fundadora de Ch.ACO, el evento “activa una experiencia que ocurre en tiempo real: el encuentro entre personas, ideas y miradas distintas en torno al arte contemporáneo. Ese diálogo es el que le da sentido a la feria y el que finalmente permite que el arte circule, conecte y genere nuevas posibilidades”.

Las entradas para la actividad –que se extenderá hasta este domingo 29– se encuentran disponibles en Ticketmaster.