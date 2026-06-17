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    Cómo se reinventa Toy Story con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”

    La popular saga de animación lanza este jueves 18 su quinta entrega, una aventura en que el personaje de la vaquera y la presencia de la tecnología ocupan un rol central. Los actores detrás del doblaje latino detallan a Culto las claves de la secuela, la longevidad de la franquicia y sus ecos en el mundo actual.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Cómo se reinventa Toy Story 5 con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”

    Woody, el vaquero protagonista de Toy story, necesitaba un descanso después de estar al centro de tantas aventuras de la saga. De ese modo, apelando a una dosis de humor, los realizadores han explicado por qué el personaje al que da voz Tom Hanks juega un rol menos protagónico que en otras entregas de la popular franquicia de Pixar.

    Ese personaje se quedó con Bo Peep al final de Toy story 4 (2019), por lo que al inicio de Toy story 5 no está junto a los otros juguetes en la casa de Bonnie. Esa es la explicación práctica para justificar un rol menos preponderante en la quinta parte. Pero el otro factor es que era el momento para que Jessie diera un paso adelante. Integrante de la pandilla desde Toy story 2 (1999), la vaquera nunca había desempeñado un rol tan importante como en el filme que se estrena este jueves 18 de junio en cines chilenos.

    Pixar

    En entrevista con Culto, la actriz y cantante mexicana Irán Castillo, encargada de prestarle voz en el doblaje latino, reconoce que al principio le costó creer los rumores que apuntaban a que sería la protagonista de la quinta parte.

    “Me emocioné muchísimo. Siento que ya le tocaba, la verdad. Era necesario este empoderamiento que tiene en esta película, este poder de liderazgo, y es muy hermosa la manera en que lo va llevando”, sostiene, junto con enfatizar: “Su propósito principal es que Bonnie no pierda la conexión con sus juguetes, con su esencia, y que siga siendo ella”, señala.

    La cinta dirigida por Andrew Stanton y codirigida por Kenna Harris plantea que la vida de Bonnie –y sus juguetes– experimenta un cambio radical con la aparición de un dispositivo de moda: Lilypad, una tablet que le permite a Bonnie conectarse con otras niñas de su edad. Jessie, Buzz Lightyear y compañía entran en pánico ante la aparición de un aparato que se apodera de toda la atención de su niña, mañana, día y noche.

    Pixar

    El grupo decide tomar cartas en el asunto y optan por acompañar a Bonnie en su primera experiencia junto a su nuevo grupo de amigas. Pero en ese afán por mantener el control, ocurre un infortunio y Jessie termina en la dirección equivocada.

    “Al principio sí está muy peleada con la tecnología porque sí piensa que ellos son los villanos. Pero lo bonito de la historia es esta comunión que empieza a haber entre la tecnología y los juguetes”, advierte la actriz. Eso la lleva a concluir que “es un personaje que en esta historia pasa por muchas emociones, por muchos matices, por muchos cambios, pero que al final es muy entrañable”.

    A ojos de José Luis Orozco (Buzz en el doblaje), “Jessie ya merecía tener un protagonismo, y lo logra de una manera maravillosa. Pero (la película) no deja de ser la esencia de Toy story, es decir, el compañerismo, el ayudarnos (los unos a otros), el hacer equipo para trabajar juntos. Eso ha permanecido siempre a través de la saga”.

    Pixar

    Arturo Mercado Jr, quien le presta su voz a Woody desde la segunda entrega, asegura que esta es una versión distinta del personaje. “Woody buscaba una estabilidad imposible porque nuestro mundo no es estable, se está moviendo constantemente. Tienes que adaptarte a diferentes circunstancias y a veces a perder algunas cosas”, indica a raíz de Toy story 4.

    En el nuevo filme, adelanta, “llega a ayudar a sus amigos de una manera mucho más liberada, mucho más tranquila, menos protagónica, muchísimo menos protagónica, aunque no pierde el foco”.

    Y si hablamos del ADN de la franquicia más longeva y exitosa de Pixar, ¿qué sería de Toy story sin Buzz y Woody compartiendo momentos memorables? Como se ha mostrado en los avances, hay una referencia directa al instante en que saltan al camión de mudanza en movimiento en la película original. También hay espacio para un ejército de Buzz cuya misión no ha sido revelada.

    Pixar

    Todo eso es parte de un ensamblaje que, además de divertir y generar nostalgia, seguramente aportará nuevos ingredientes a las conversaciones entre padres y niños en torno al uso de la tecnología.

    En ese sentido, Irán Castillo comparte cuáles fueron las secuencias que la emocionaron. “Ella siente esta presión por tratar de encajar con las amigas con la tablet, pero no puede ser ella misma y no para de llorar. A mí esa escena me marcó muchísimo. Siento que muchas niñas y niños están así, muchos adolescentes también están así. Me tocó unas fibras profundas”, concluye.

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