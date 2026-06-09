Cypress Hill regresa a Chile con presentación en el Teatro Caupolicán

Uno de los nombres más influyentes en la historia del hip hop es sin duda, Cypress Hill y ¡está de regreso! La icónica agrupación liderada por B-Real, Sen Dog y DJ Lord, volverá a Chile el próximo 11 de noviembre para llenar de hits el Teatro Caupolicán.

Considerados pioneros en la expansión global del hip hop y reconocidos por su inconfundible sonido que fusiona rap, rock, Cypress Hill ha construido una carrera que los posiciona entre los artistas más importantes e influyentes del género. Con éxitos como “Insane in the Brain”, “Hits From the Bong”, “How I Could Just Kill a Man”, “Rock Superstar” y “Tequila Sunrise”, la banda ha vendido millones de discos alrededor del mundo y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

El grupo llega a Chile en el marco de una nueva etapa artística con un primer disco completamente en español, “Dios bendiga”. El disco saldrá el próximo 24 de julio bajo el sello HYBE Latin America y representa, según el propio grupo, un regreso a sus raíces latinas después de más de tres décadas de carrera. Como adelanto, ya se puede escuchar “Campeones”, producido por DJ Flict y con la participación especial de Mellow Man Ace, miembro original de Cypress Hill.

La relación entre Cypress Hill y el público chileno ha sido constante durante los últimos años, presentándose en distintos escenarios y sosteniendo su vínculo con el público local.

El concierto del próximo 11 de noviembre en el Teatro Caupolicán es una oportunidad única para volver a encontrarse con una de las agrupaciones más emblemáticas y revolucionarias que ha dado el hip hop mundial. Será un recorrido por los grandes himnos además de incluir canciones de su reciente producción, con una puesta en escena potente que asegura una experiencia única para los asistentes.

Las entradas para el show están disponibles vía Puntoticket.