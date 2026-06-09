SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Cypress Hill regresa a Chile con presentación en el Teatro Caupolicán

    El próximo 11 de noviembre vuelve la leyenda del hip hop mundial para repasar sus grandes clásicos y presentar nuevo disco completamente en español, “Dios bendiga”. Entradas en Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto

    Uno de los nombres más influyentes en la historia del hip hop es sin duda, Cypress Hill y ¡está de regreso! La icónica agrupación liderada por B-Real, Sen Dog y DJ Lord, volverá a Chile el próximo 11 de noviembre para llenar de hits el Teatro Caupolicán.

    Considerados pioneros en la expansión global del hip hop y reconocidos por su inconfundible sonido que fusiona rap, rock, Cypress Hill ha construido una carrera que los posiciona entre los artistas más importantes e influyentes del género. Con éxitos como “Insane in the Brain”, “Hits From the Bong”, “How I Could Just Kill a Man”, “Rock Superstar” y “Tequila Sunrise”, la banda ha vendido millones de discos alrededor del mundo y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

    El grupo llega a Chile en el marco de una nueva etapa artística con un primer disco completamente en español, “Dios bendiga”. El disco saldrá el próximo 24 de julio bajo el sello HYBE Latin America y representa, según el propio grupo, un regreso a sus raíces latinas después de más de tres décadas de carrera. Como adelanto, ya se puede escuchar “Campeones”, producido por DJ Flict y con la participación especial de Mellow Man Ace, miembro original de Cypress Hill.

    La relación entre Cypress Hill y el público chileno ha sido constante durante los últimos años, presentándose en distintos escenarios y sosteniendo su vínculo con el público local.

    El concierto del próximo 11 de noviembre en el Teatro Caupolicán es una oportunidad única para volver a encontrarse con una de las agrupaciones más emblemáticas y revolucionarias que ha dado el hip hop mundial. Será un recorrido por los grandes himnos además de incluir canciones de su reciente producción, con una puesta en escena potente que asegura una experiencia única para los asistentes.

    Las entradas para el show están disponibles vía Puntoticket.

    Más sobre:Cypress HillTeatro CaupolicánConciertosMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros

    Gobierno de Santiago lanza plataforma web con más de 50 actividades culturales en el eje Alameda

    El duro emplazamiento de Miguel Becker a representante de la ONU en comisión del Senado por crisis migratoria

    90 días en La Moneda: el diseño de Kast para reforzar la “nueva etapa” de gobierno

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Sylvia Eyzaguirre: “Todas las mejoras al SAE se pueden hacer en el algoritmo actual; no veo el beneficio de eliminarlo”

    Lo más leído

    1.
    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incendio afecta locales comerciales del centro de Santiago
    Chile

    Incendio afecta locales comerciales del centro de Santiago

    Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros

    Gobierno de Santiago lanza plataforma web con más de 50 actividades culturales en el eje Alameda

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados
    Negocios

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados

    Dos mundos, una misma pregunta: la columna de Roberto Camhi

    Hacienda publica decreto fiscal y cambia meta de déficit estructural a 2030: admite que no será de 0%, sino de 1,5% del PIB

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina
    Tendencias

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Agua en el desierto: los zapatazos de Osorio y Sepúlveda le dan el triunfo a la Roja ante el mundialista RD Congo
    El Deportivo

    Agua en el desierto: los zapatazos de Osorio y Sepúlveda le dan el triunfo a la Roja ante el mundialista RD Congo

    Revisa el golazo de Darío Osorio en el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo

    Seguridad extrema, visas, deportaciones y serpientes: las problemáticas que marcan la previa del Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país
    Cultura y entretención

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país

    Cypress Hill regresa a Chile con presentación en el Teatro Caupolicán

    U. de Chile instalará placa en honor a Manuel Rojas, trabajador por 25 años de la institución

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general
    Mundo

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

    Keiko Fujimori dice que espera hablar con Kast tras los resultados y plantea que los países deben tomar medidas conjuntas en seguridad

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana