    Dani Ride interpone denuncia en Fiscalía por ataque en su contra

    El cantante, que representó a Chile en el Festival de Viña 2025, denunció una agresión recibida en el centro de Santiago. Por lo mismo, decidió acudir a la justicia y denunciar al atacante por el marco de Ley Zamudio.

    Por 
    Equipo de Culto
    Dani Ride Foto: Dedvi Missene/La Tercera

    El cantante y compositor chileno, Dani Ride, acudió este martes a la Fiscalía para interponer una denuncia contra una persona, a la que acusa de concretar un ataque en su contra el martes 16 de diciembre.

    “Fui contactado por el ministerio de la Mujer y Equidad de género, porque voy a interponer una denuncia en contra de mi atacante, también quiero obviamente tener acceso a las cámaras para hacer la denuncia, peor para demostrar que esto sí ocurrió”, comentó el artista en una publicación en su cuenta de Instagram.

    El martes 16 de diciembre, el artista publicó un video en sus redes sociales, en que denunció los hechos. En su relato, detalla que el incidente ocurrió en el centro de Santiago, entre Bandera y Agustinas, pasadas las 14:00 horas, donde fue increpado y escupido por una persona.

    “Me acaban de escupir en la calle, en la cara, literal escupo en la cara. ¿Por qué? de la nada, porque sí, porque me veo como me veo de seguro, ¿no?“, señaló el cantante. “Un enfermo que estaba gritando h... evangélicas me escupió mientras caminaba por la calle", agregó.

    Esta temporada Dani Ride fue el representante de Chile en la competencia internacional del Festival de Viña, obteniendo el segundo lugar por su canción Infernodaga, la que en la previa había generado polémica y una dura critica del cardenal Fernando Chomalí, la máxima autoridad de la Iglesia en el país, quien la calificó de “blasfemia”. También participó en el programa de CHV, Top Chef VIP.

    Más sobre:Dani RideFiscalíaAtaqueFestival de ViñaInfernodagaMúsicaMúsica Culto

