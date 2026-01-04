De Bad Bunny a My Chemical Romance y 31 Minutos: los ocho conciertos que marcarán la agenda de enero en Chile

El 2026 comienza a tomar ritmo y, con él, se activa la cartelera de conciertos que marcarán el primer mes del año.

Enero llega cargado de música en vivo con nombres de talla internacional y chilenos encargados de inaugurar la temporada de shows. A continuación, un recorrido por 8 conciertos que se tomarán el inicio de año.

Bad Bunny (9, 10 y 11 de enero)

Bad Bunny viene de cerrar un 2025 marcado por el éxito. Su más reciente álbum recibió elogios de la crítica y fue destacado como el mejor del año por medios especializados como Rolling Stone y Billboard.

Un buen momento que dio paso a una ambiciosa temporada de conciertos iniciada con una histórica residencia en Puerto Rico.

El artista llegará a Chile tras un hito en su carrera: su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl el próximo 8 de enero, donde se convertirá en el primer artista en presentarse exclusivamente en un idioma distinto al inglés.

Apenas un día después, el “conejo malo” aterrizará en suelo nacional para ofrecer tres conciertos los días 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional.

El espectáculo destaca por una puesta en escena inspirada en los paisajes de Puerto Rico, junto a un escenario alternativo bautizado como “La casita”, espacio que ha dado lugar a la aparición de invitados especiales en distintas fechas del tour. Por allí han pasado figuras como Ricky Martin, Residente, Kylian Mbappé y actores como Austin Butler, Penélope Cruz y Javier Bardem.

Según información a la que tuvo acceso Culto, el show que llegará a Chile replicará esta experiencia completa, incluyendo la presencia de invitados especiales en “La casita”.

Aún quedan entradas disponibles para las tres fechas en Chile, las que pueden adquirirse a través de PuntoTicket.

Andy Bell (16 y 17 de enero)

Andy Bell viene a presentar su más reciente álbum en solitario, pero además un recorrido por los grandes clásicos de Erasure, el influyente dúo que integró junto a Vince Clarke y que se convirtió en un referente del synth pop con himnos como A Little Respect, Stop! y Love to Hate You.

A sus 61 años, Bell lanzó en 2025 Ten Crowns, su tercer álbum solista, donde mezcla elementos del dance, eurodisco y matices de gospel, dando forma a un trabajo descrito como fresco, íntimo y personal.

El artista tiene agendadas dos presentaciones en Chile. La primera será el 16 de enero en el Teatro Caupolicán, con entradas disponibles a través de PuntoTicket. Al día siguiente, el 17 de enero, se presentará en el Gran Arena Monticello, donde aún quedan localidades a la venta en Ticketmaster.

Festival del Huaso de Olmué ( 15, 16, 17 y 18 de enero)

Como cada verano, enero vuelve a recibir una nueva edición del Festival del Huaso de Olmué con cuatro jornadas que combinarán música y humor en El Patagual.

La apertura, el 15 de enero, estará a cargo de Myriam Hernández, quien llega tras un exitoso 2025 marcado por sus presentaciones en el Festival de Viña del Mar y el Estadio Nacional. El humor de la noche quedará en manos de Paul Vásquez, mientras que el cierre lo realizará Nicole.

El 16 de enero, la programación continuará con el cantante y streamer argentino Luck Ra, seguido del comediante Erwin Padilla, y un final cargado al sonido tropical ranchero de los artistas nacionales Alanys Lagos y Toly Fu.

La tercera jornada, el 17 de enero tendrá a Américo sobre el escenario, a León Murillo en el humor, y un cierre musical liderado por Gepe.

Finalmente, el 18 de enero, el festival bajará el telón con una noche marcada por la cumbia de Ráfaga, el imitador Felipe Parra y el folclor nacional de Entremares, agrupación que en 2024 alcanzó el Top 50 Chile de Spotify con la cueca A tu lado.

Las entradas están disponibles a través de PuntoTicket y el evento también podrá seguirse en vivo por las pantallas de TVN.

Mr. Bungle (22 y 24 de enero )

La banda liderada por Mike Patton tendrá su revancha en Chile este enero, luego de cancelar su visita programada para octubre de 2025 que contemplaba presentaciones en Santiago y Viña del Mar.

Según informó el grupo, la decisión estuvo relacionada con la suspensión de la gira latinoamericana de Avenged Sevenfold (que incluía Chile) debido a la enfermedad de uno de sus integrantes.

“Teníamos previsto acompañarlos en varias fechas por Latinoamérica, pero lamentablemente esto también nos obliga a cancelar nuestros conciertos de septiembre y octubre”, explicó Mr. Bungle.

El South America Tour marca un hito en la trayectoria de Mr. Bungle, banda formada en 1985 en el condado de Humboldt, California, por Trey Spruance, Mike Patton y Trevor Dunn.

Tras dos décadas de silencio discográfico, la agrupación regresó en 2020 con una formación renovada que reunió a los miembros originales junto a Scott Ian, guitarrista de Anthrax, y Dave Lombardo, exbaterista de Slayer.

La visita a Chile celebra la historia de la banda y marca su regreso tras su última presentación en 2022. Acá ofrecerán dos shows: el primero se realizará el 22 de enero en el Gimnasio Municipal de Concepción con entradas disponibles a través de Ticketmaster; mientras que el 24 de enero se presentarán junto a Avenged Sevenfold en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Avenged Sevenfold (24 de enero)

La banda californiana tenía originalmente programada su presentación para el 28 de septiembre pasado en el Movistar Arena, pero debió reprogramarla luego de que su vocalista, M. Shadows, fuera diagnosticado con un hematoma en las cuerdas vocales.

La nueva fecha quedó fijada para el 25 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El grupo integrado por M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ y Brooks Wackerman se encuentra de gira promocionando su más reciente álbum, Life Is But A Dream…, lanzado en 2023. El concierto contará además con la participación especial de Mr. Bungle como banda invitada.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

My Chemical Romance (28 y 29 de enero)

Después de 17 años, la banda estadounidense regresa a Chile en el marco del South America Tour 2026. El retorno llega tras una exitosa gira por Estados Unidos donde agotaron entradas en múltiples fechas, confirmando que, a más de dos décadas de su debut, siguen convocando masivamente a sus fanáticos.

Autores de himnos generacionales como I’m Not Okay (I Promise), Helena y The Ghost of You, My Chemical Romance atraviesa un nuevo momento de celebración en su carrera. Recientemente, el grupo lanzó una edición ampliada de su segundo álbum, Three Cheers for Sweet Revenge, trabajo publicado en 2004 y certificado triple platino, que hoy vuelve a ver la luz a casi 21 años de su estreno original.

En esta visita, My Chemical Romance estará acompañada por los suecos The Hives como invitados especiales. Los conciertos se realizarán los días 28 y 29 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida, con ambas fechas completamente agotadas.

Debbie Gibson (31 de enero)

Después de su presentación en el Gran Arena Monticello en mayo pasado, Debbie Gibson —una de las voces femeninas más emblemáticas del pop de los años 80— regresa a San Francisco de Mostazal el próximo sábado 31 de enero, en el marco de su gira Nowstalgia Tour Reconquista.

Gibson inició su carrera siendo aún una adolescente y rápidamente se consolidó como cantante, compositora, pianista, actriz y productora. Su debut discográfico llegó en 1987 con Out of the Blue, álbum que la posicionó como una de las figuras clave del pop de la década.

En esta nueva visita, la artista estadounidense ofrecerá un concierto que celebra sus grandes éxitos con canciones como Lost in Your Eyes, Only in My Dreams, Electric Youth, entre otros clásicos.

El show se realizará el 31 de enero en el Gran Arena Monticello. Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster.

31 Minutos (31 de enero)

Con un 2025 definido por el estreno de su Tiny Desk Concert —que ya suma millones de reproducciones en YouTube - y el estreno de la película Calurosa Navidad (Prime Video), 31 minutos llega al Movistar Arena con Radio Guaripolo II.

El espectáculo tiene a Guaripolo como anfitrión y propone un recorrido que combina música, humor y la magia del programa que conquistó a distintas generaciones.

El formato incluye secciones, entrevistas y canciones, junto a personajes emblemáticos como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín y Patana.

El repertorio incorpora clásicos infaltables como Diente Blanco, No te vayas, Yo nunca vi televisión y Mi muñeca me habló, entre otros.

Las entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.