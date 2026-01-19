SUSCRÍBETE POR $1100
    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    Con 52 obras de artes escénicas, entre estrenos y reestrenos, además de exposiciones, conciertos y festivales, el Centro GAM presentó su temporada 2026: una cartelera que cruza memoria, ciencia, política y afectos, con textos de Beckett, Nona Fernández y Carla Zúñiga, y coproducciones internacionales que dialogan con los dilemas del presente.

    Por 
    Equipo de Culto

    El Centro GAM presentó su programación para la temporada 2026. Esta temporada serán 52 obras de artes escénicas, 20 estrenos y 32 reestrenos, que incluirán 31 piezas de teatro, ocho de danza, nueve espectáculos familiares y cuatro de nueva ópera. Además, habrá cuatro exposiciones y 70 conciertos de música popular y clásica.

    Infaltables serán también las más de 17 ferias y festivales que se desarrollan anualmente en el centro cultural y decenas de actividades gratuitas, residencias y de formación.

    “Nuestra temporada aborda el pensamiento desde múltiples disciplinas: el teatro interroga la memoria y la identidad, la danza explora la percepción como territorio sensible, la música materializa cómo la mente construye sentido. Desde obras familiares que consolidan nuevas audiencias hasta propuestas que reflexionan sobre derechos humanos y memoria colectiva, GAM es el espacio donde las personas se encuentran para imaginar futuros posibles”, adelanta Alejandra Martí Olbrich, directora ejecutiva de GAM.

    Uno de los estrenos teatrales más esperados será la nueva producción GAM, junto a la compañía La Santa,“Los días felices”. El texto de Samuel Beckett convierte lo absurdo en humor existencial, cuando sitúa a una mujer enterrada hasta la cintura, pero con un optimismo desquiciante. La dirección de Álvaro Viguera contará cómo seguir adelante cuando todo se hunde.En

    “Propaganda”, una Coproducción GAM y Theater Heidelberg (Alemania) y dirigida por Ana Luz Ormazábal, se reflexiona sobre el lenguaje del odio y el poder de la desinformación. Una obra que analiza cómo los discursos extremistas utilizan las redes sociales y los medios de comunicación para fomentar el miedo a la diferencia.

    Otra coproducción GAM será con el Theater Basel de Suiza y bajo la dirección de Manuela Infante. Se trata de“Sirenas”, que une las voces de las criaturas mitad humano y animal, con las señales sonoras de hoy que emiten los autos de policía, bomberos o avisos de catástrofes.

    Coincidente con el Año del Cerebro que se celebra este 2026, impulsada por el Ministerio de Ciencia, se estrenará una coproducción GAM con Teatro Niño Proletario. Dirigida por Francisco Medina,“Cerebro”pondrá en escena al actor Jorge Becker, quien vive hace 11 años con leucoencefalopatía. La puesta en escena invita a pensar en el cerebro humano cuando falla en tiempos de la inteligencia artificial.

    Francisca Gavilán y Francisco Pérez-Bannen protagonizarán “Furias”, escrita por Manuela Oyarzún y dirigida por Víctor Carrasco. Esta coproducción cruza arte, ciencia y salud mental para cuestionar sus jerarquías y modos de poder.

    En “La muerte del padre”, de los hermanos Gopal y Visnú Ibarra Roa, se relata los últimos días entre un padre cosmonauta y su hija. Aunque él agoniza, ella no lo puede perdonar. La obra critica las estructuras familiares tradicionales y la figura paterna como símbolo de autoridad.

    Otros nueve estrenos cobrarán vida este año. Arte, amor y locura tensionan la escena con“Nosotros, Theo y Vicente”, una obra de Jean Menaud que explora la relación fraternal entre Vincent y Theo Van Gogh. Dirigida por Rodrigo Bazaes, el montaje revela una mirada íntima sobre la creación, la dependencia y el deterioro emocional de dos hermanos unidos por el arte.

    Testimonios y archivos de personas VIH+ llegarán con“El beso de Rock Hudson”, una propuesta del Colectivo La Comuna. Desde una mirada crítica y disidente, el espectáculo activa la sexualidad y el contagio como práctica de memoria comunitaria. Bajo la dirección de Andrea Franco,“Velocirraptors”traerá a escena a tres ancianas que lideran una revuelta en un supermercado mayorista. Al ritmo del trap y la cumbia psicodélica, busca reivindicar la dignidad de todas las mujeres.

    La pluma de Nona Fernández vuelve con el estreno de "La dimensión desconocida".Junto a la compañía La pieza oscura, la obra presenta la historia de un hombre común al que la historia en dictadura convirtió en monstruo. Un extenso título llega con el texto de Carla Zúñiga:“Lo que sucede en el espacio mientras tú lloras en tu casa en posición fetal”. Dirigida por Manuel Morgado, el montaje explora la maternidad como una experiencia límite y revela la transformación radical de una mujer tras dar a luz.

    “El dolor tiene algo de Radrigán”reinterpreta la figura del dramaturgo a 10 años de su muerte desde una mirada íntima y contemporánea. Escrita por Leonardo González y dirigida por Juan Pablo Troncoso, la obra presenta a Francisco Melo e Ignacia Agüero en una fábula de poesía, humor, memoria y amor.

    Pablo Greene llegará con “Make Papá great again”, una comedia dramática inspirada en un reportaje del Washington Times sobre familias fracturadas por la desinformación. Con humor ácido y emoción, reflexiona sobre los efectos de las fakes news y el fanatismo político en la sociedad actual.

    “Cabeza de elefante”, la nueva creación de la compañía Silencio Blanco, dirigida por Santiago Tobar, narra la transformación de un hombre que pierde la memoria hasta convertirse en un elefante. Con sus reconocidas marionetas, esta pieza reflexiona poéticamente sobre la memoria, el olvido y la fragilidad de la identidad humana.

    En música popular habrá conciertos de Camila Moreno, Chinoy, LAIA, La Ciencia Simple, Iván Navarro+Courtney Smith y Memoria Guachaca, además de los ciclos Interferencias, Armónica y Alameda Jazz.

    Por otro lado, en música clásica, habrá ciclos de la Orquesta Solístico de Santiago, de guitarra y de música barroca, Encuentro Internacional de Compositores, además de las temporadas de DMUS, Música UC y Foji. “De Caiozzi a Lelio” mostrará la música en el cine chileno con Juan Cristobal Meza y “Gabriela. Un canto sobre la infancia” para soprano y piano.

    Más información en el sitio web de Centro Gam.

