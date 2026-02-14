SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Hoy se celebra el Día de San Valentín, una fecha para disfrutar del amor. Por eso, Culto hizo una selección de discos de amor que abarca desde los clásicos atemporales de Myriam Hernández hasta tendencias nuevas como Milo J.

    Por 
    Daniel Cañete

    El amor ha sido uno de los grandes motores creativos para los artistas a lo largo de la historia. Desde los boleros de Lucho Gatica, pasando por el amor convulso de Jorge González y llegando a las voces con autotune de Akriila. La temática está presente en todas las generaciones de la música.

    Con el Día de San Valentín ya entre nosotros, es una buena fecha para recordar esas canciones que han acompañado las travesía sentimentales. Por eso, Culto realizó una selección de cinco discos con temática romántica de distintas generaciones. Los álbumes atraviesan los cantos poderosos de Myriam Hernández, los rapeos pulidos de Mac Miller y los ritmos pegajosos de Bad Bunny.

    111- Milo J

    El debut en el formato de larga duración de Milo J fue lejano a las canciones de trap que habían caracterizado su ascenso. Con guitarras y temáticas románticas, el artista confeccionó 111. Con su versatilidad y profunda voz característica logró que canciones como M.A.I y Carencia de cordura puedan ser usadas como cartas de amor.

    El disco tiene 10 canciones y 30 minutos de duración. Además, Carencia de cordura cuenta con la participación de Yami Safdie, con quien ya había hecho una colaboración de desamor en el track El Bolero. También, están presentes en el disco Nicki Nicole y Peso Pluma, quienes eran pareja en el momento de lanzamiento del disco.

    El artista cerrará el Festival de Viña del Mar 2026 con su presentación en la noche del viernes 27 de febrero.

    Myriam Hernández - Myriam Hernández

    Myriam Hernández es una de las voces que marcó la cultura popular chilena y musicalizó las historias románticas de generaciones completas con sus baladas. Hace cuatro décadas, la cantante regaló un disco que explora el amor, el desamor, los celos y la vulnerabilidad, entre otros temas.

    El disco comienza con la emoción y énfasis de El hombre que yo amo, que se ha convertido en uno de los himnos del amor. En Has dado en el blanco relata que sus sentimientos son su “punto débil”, con eso expresa la vulnerabilidad del enamoramiento. Un disco y una artista que no puede faltar en una fecha destinada al amor.

    Foto: Gunner Stahl. @macmiller (Instagram)

    The divine feminine- Mac Miller

    Mac Miller erigió sus primeros éxitos con un rapeo versátil con temáticas de fiesta. Tras distanciarse de las drogas y el alcohol, en un camino que plasmó en GO:OD AM, el artista exploró el amor. The divine feminine no solo describe el amor sino que lo endiosa con frases como “Mi amor es muy bueno para ser cierto, tu amor es demasiado divino para ser mío”.

    Una de las colaboraciones estelares fue Ariana Grande, con quien formó una de las parejas más icónicas de ese tiempo. En el disco también hacen aparición artistas de talla mundial como Kendrick Lamar, Ty Dolla $ign y .Anderson Paak. El proyecto tiene una duración de 52 minutos entre ritmos de jazz, R&B y rapeos pulidos de Mac Miller.

    Gustavo Cerati ok ok la-tercera

    Amor Amarillo - Gustavo Cerati

    Amor amarillo nace de la experiencia de Gustavo Cerati en la capital chilena, nace de sus días en Santiago. El disco refleja perfectamente la plenitud amorosa que experimentaba el músico con Cecilia Amenábar, quien participa en la creación del mismo. El álbum transmite la idea de calor, de luz, es amarillo.

    Cuenta con once canciones de una de las épocas más creativas que tuvo Gustavo Cerati. En la canción homónima, Amor Amarillo, el artista plasma en versos cómo se siente el cariño de casa después del frenesí de la fama. “Un detalle infinito, Y quiero que dure para siempre”.

    Un verano sin ti - Bad Bunny

    El amor se puede expresar de diversas formas ya sea por una pareja, un familiar, un amigo. El cariño de Benito por Puerto Rico y la melancolía al estar lejos de su casa fueron el motor para crear Un verano sin ti. Un disco que atraviesa momentos de fiesta como en Tití me preguntó y segmentos más íntimos como en Ojitos lindos.

    El disco de 2022 cuenta con 23 canciones y más de una hora de duración. En él tuvo la participación de invitados de lujo como Tainy, Bomba Estéreo y The Marías. También tuvo a artistas de su isla natal como Jhayco, Rauw Alejandro y Chencho Corleone, entre otros.

    Este disco se suma a los proyectos donde hace referencia al amor a su tierra natal Puerto Rico. Un discurso que ha cobrado más fuerza con su último lanzamiento Debí tirar más fotos y con los mensajes que transmitido en el Super Bowl LX y la ceremonia de los Grammy.

    Más sobre:San ValentínMilo JMac MillerGustavo CeratiMyriam HernándezBad BunnyGrammyCecilia AmenabarFestival de Viña del MarMúsicaMúsica Culto

