    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    El vamos de la nueva versión de la cruzada solidaria contó también con la presencia en el público de los candidatos presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

    Por 
    Lya Rosen

    En una transmisión conjunta de los canales de Anatel, se dio inicio la noche del viernes las 27 horas de la Teletón 2025, la cruzada solidaria que lidera Mario Kreutzberger, Don Francisco, y que este año buscan superar la meta de $40.502.617.946 lograda en 2024.

    La iniciativa -una vez más- unió sobre el escenario del Teatro Teletón a los rostros de la TV chilena, como María Luisa Godoy, Martín Cárcamo, Daniel Fuenzalida y Karen Doggenweiler, junto a Don Francisco.

    Este último, dio el vamos a la cruzada apelando al gobierno para instaurar en el futuro el Día del Apoyo Nacional a la Teletón, y poniendo en duda su participación el año que viene, al afirmar que “uno no puede garantizar la presencia el próximo”.

    En las primeras horas de una maratónica iniciativa que también contó con la presencia en el público de los candidatos presidenciales, Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos).

    Además del presidente Gabriel Boric, quien no solo llamó a la unidad en “tiempos polarizados”, sino que también aportó tres donaciones para la Lucatón.

    Estas fueron una pelota firmada por el goleador de la UC, Fernando Zampedri; un libro sobre Violeta Parra escrito por su hija, Isabel Parra, y la chaqueta del cantante mexicano Emmanuel que él mismo subastó el año pasado luego de ofrecer una importante cifra.

    Boric dona una chaqueta que perteneció al cantante Emmanuel. Foto: Aton Chile.

    Esto, en el preámbulo a las presentaciones de artistas y a las historias de recuperación y superación de pacientes que, como explicó Rafael Araneda, en esta oportunidad serán 25.

    Entre la música y una premiación

    Como cada año, la música y los invitados internacionales son un elemento central de la maratónica transmisión para motivar las donaciones. Las que en estas primera horas tuvieron acento mexicano, ya que el primero en presentarse fue Cristián Castro.

    Para luego recibir a cuatro de sus colegas y connacionales: Emmanuel -quien aprovechó de confirmar que la chaqueta donada por el presidente Boric era suya-, Yuri, Lucero y Manuel Mijares. Los que se unieron en la interpretación de sus canciones más conocidas.

    Estas primeras horas también incluyeron la presencia de una figura relacionada con la música, pero también con Don Francisco y la Teletón: Valentín Trujillo, quien recibió el premio Anatel por su trayectoria.

    Historias de superación y una donación millonaria

    Pero también se destacaron las historias de quienes han vivido personalmente la rehabilitación. Entre ellas la experiencia de Víctor Saiz, el diseñador industrial que tras ser paciente de la Teletón pudo ser esposo y padre.

    Junto con la de Elías Llanos, el director de Corriendo las Olas, la película sobre un grupo de jóvenes con discapacidades que están unidos por el sueño de aprender a surfear.

    Y fue precisamente Saiz quien dio el primer aporte de la noche: $4.551.240. Una cantidad que lentamente fue aumentando con las donaciones de las empresas, instituciones y privados como la familia Luksic.

    Esta última, superó el monto que entregó el año 2024, cuando entregó $1.800 millones. Esta vez, el aporte llegó a los $2.000 millones. “Muchas gracias a la familia Luksic que desde el primer año, por 47 años, nos han apoyado con varias de sus empresas y sus donaciones familiares”, dijo Kreutzberger tras revelar el multimillonario monto.

