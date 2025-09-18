El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

La candidata a la presidencia de Chile, Jeannette Jara se reunió con el músico Álvaro Henríquez, el líder de Los Tres, en La Yein Fonda.

El encuentro se concretó por una invitación a la candidata del pacto Unidad por Chile. Este ocurrió en la noche del miércoles 17 de septiembre, en el arranque de las Fiestas Patrias.

Ambos compartieron unos minutos. Fue un encuentro animado y registrado en fotografías, las que fueron compartidas en sus respectivas redes sociales. “Una visita ilustre, espero que sea la próxima presidenta. Conversamos y nos reímos mucho, muy buena onda”, escribió Henríquez en su estilo escueto.

Por su lado, la candidata agradeció el encuentro en una publicación en su cuenta de Instagram. “Gracias @alvaro_henriquez_pettinelli por la invitación y el apoyo. El ambiente de la Yein Fonda y su gente nos recuerda que la unidad y las propuestas son el camino para construir un Chile mejor".

No es primera vez que un candidato presidencial acude a la Yein Fonda, pues en su primera campaña también lo hizo Michelle Bachelet.

Álvaro Henríquez se presentó junto a Los Tres en la noche inaugural de la Yein Fonda, en la Ciudad Empresarial. En el mes de julio grabaron su nuevo disco, el primero de la formación original desde 1999, en el legendario estudio Abbey Road en Londres. Repetirán presentación este jueves 18 y el sábado 20.