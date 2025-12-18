SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    La reedición de lujo del fundamental disco de Los Prisioneros, contiene 3 CDs, además de las letras de las canciones y fotos, más 6 postales estilo Polaroid.

    Por 
    Equipo de Culto

    El boxset de La Voz de los ‘80, la reedición definitiva del fundamental primer disco de Los Prisioneros, ahora está disponible en edición de CD.

    Se trata de una edición de tres discos compactos, el que incluye cuatro temas inéditos, las letras de las canciones y fotos, además de 6 postales estilo Polaroid, con capturas inéditas del archivo de Carlos Fonseca.

    Al respecto, dice Leslie Ames, la coordinadora del proyecto. “A raíz del aniversario de los 40 años de La Voz de los ‘80, Fusión decidió lanzar material inédito de Los Prisioneros en un box set de colección, con apenas mil copias numeradas. La demanda, debido a su valor histórico fue apoteósica. En décadas no se había escuchado nada nuevo del trio Sanmiguelino y este set de tres vinilos revelaba cinco canciones inéditas, demos que habían sido descartados para La Voz de los ’80. Sin embargo, debido a que no todos los fans de Los Prisioneros tienen acceso al formato de vinilo, estos nos pedían editarlo en CD...”.

    Los Cd’s contienen:

    CD 1:“La Voz de los ’80 - Los Demos Fusión 1984”, es el ADN de la obra, las versiones iniciales que fueron grabadas por Fusión. Esta versión del BOX SET es la original, trabajada por Carlos Fonseca y remasterizada por Carlos Barros, adquiriendo un sonido espectacular.

    "Los Demos de La Voz de los ’80″, incluye cuatro canciones que habían quedado afuera y que por primera vez se editan en un disco CD oficial. Un tesoro para fanáticos, registros que son parte de los archivos de Carlos Fonseca, y que se publican como una forma de homenajear los 40 años del disco.

    CD 2:“La Voz de los ’80 - versión original Fusión 1984”, es el disco con la versión primigenia que sacó Fusión en casete, con tan sólo quinientas unidades, tal como se grabó la primera vez. Su primerísima publicación con el sonido crudo de la época de los ’80 y que en esta reedición en CD 2025 contiene la versión original de la canción “Mentalidad Televisiva”, que es la grabación que estaba incluida en dicho casete y que en la edición posterior aparece con otra toma grabada nuevamente por la banda, pero que ahora se publica tal como salió en casete.

    CD 3:“La Voz de los ’80 – edición remasterizada”. Es la versión que conocemos en la actualidad, pero mejorada en el sonido por Carlos Fonseca y Carlos Barros en 2021, llegando a una calidad de excelencia en lo sonoro, así como en su renovado diseño, en su portada y fotografías interiores restauradas con inteligencia artificial.

    Además del boxset original lanzado en vinilo, esta temporada se editó el álbum en formato vinilo half speed mastering que ofrece una mejor calidad de sonido.

