    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    El fundamental disco debut de Los Prisioneros está disponible en un nuevo de vinilo masterizado en formato half speed mastering. Un trabajo realizado en los legendarios estudios Abbey Road, en Londres. "Quisimos concentrarnos en lo principal, que es el sonido”, dice Leslie Ames, coordinadora del trabajo.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Uno de los discos más importantes de la música chilena se extiende hacia una nueva vida en los surcos del vinilo. El álbum La Voz de los 80′ (1984) el fenomenal debut de Los Prisioneros, está disponible en formato half speed mastering.

    Se trata de un proceso de masterización que promete obtener la mejor calidad de audio posible. Uno de sus principales impulsores a nivel mundial es el ingeniero de sonido del legendario estudio Abbey Road, Miles Showell.

    Showell ha hecho cortes en ese formato para discos de The Rolling Stones, INXS, The Who, Marvin Gaye, Brian Eno, Simple Minds, entre otros. Él mismo explicó a la revista especializada Uncut en qué consiste el half speed mastering. “Es un proceso de corte de vinilo en el que el torno de corte de discos de un LP funciona a la mitad de la velocidad (es decir, para un álbum, serían 16 y dos tercios, que es la mitad de 33 y un tercio) y la fuente maestra también funciona a la mitad de la velocidad. Así que están sincronizados, ambos funcionando a la velocidad incorrecta: lentamente, básicamente".

    En la misma entrevista, Showell aclaró que tan solo se necesita un equipo de tocadiscos de calidad suficiente, como para apreciar el proceso del half speed mastering. “Siempre que el prensado sea realmente bueno y limpio, y siempre que no tengas uno de esos tocadiscos baratos y baratos de 80 libras (si tienes uno que cueste unas 200 libras o más), sonará mejor. No necesitas un equipo de audiófilo para recuperar el mejor sonido de estos cortes a media velocidad”.

    En realidad, la masterización de La Voz de los ’80 en dicho formato es parte de un proceso más amplio: hace un tiempo se publicó el box set aniversario por los 40 años, que incluía demos y versiones inéditas. Una iniciativa en que fue impulsada por Carlos Fonseca, el histórico exmánager del trío sanmiguelino.

    Fonseca falleció en octubre de 2023. Así, el trabajo alrededor del disco para Fusión lo continuó Leslie Ames, como coordinadora y directora. “Teníamos la opción de irnos a otras multinacionales, otros sellos -dice a Culto-. Pero después decidimos quedarnos con Al abordaje muchachos por la idea del box set, que me pareció muy bonito y ya estaba trabajado con Carlos. Y tenían también esta idea de hacer esta remasterización en Londres. En el fondo, es tener la tecnología más moderna para un disco clásico”.

    La Voz de los ’80 es un disco de catálogo, si lo quieres llamar así -agrega Ames-. Entonces, la manera de mantenerlo vivo era haciendo esta masterización y generar este sonido más fresco”.

    Fue así que se hizo la gestión para realizar el proceso de half speed mastering en Abbey Road. “La masterización fueron varios meses de trabajo ahí en Londres”, recuerda Ames. Agrega que Showell no conocía el álbum y le resultó llamativo, de hecho, asegura que le comentó algunas impresiones al momento del feedback sobre el trabajo. “A él le sorprendió el hecho de que sea tan adelantado para su época”.

    -¿Para este lanzamiento participaron en alguna medida los exintegrantes del grupo, Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia?

    Con Miguel y con Claudio, sí. Jorge ha estado bastante alejado en los últimos tiempos. Me imagino que por su enfermedad, por el tema legal y todo eso.

    Esta edición Half speed mastering, en disco de vinilo transparente, incluye un sobre con las letras del disco, aunque no tiene muchas fotos. “Lamentablemente, fotos no hay muchas. Ese tema nos ha costado muchísimo. Yo creo que a estas alturas hasta los fans tienen más fotos, creo que todas las fotos habidas y por haber ya salieron. Lo que sí quisimos hacer es concentrarnos en lo principal, que es el sonido, y lograr la mejor calidad”.

    Como sea, este nuevo vinilo no es el último producto asociado a la conmemoración de los 40 años del disco. Se espera la pronta salida del box set, pero en formato CD. “Ese tiene fecha de salida para diciembre, que es algo que los fans han estado pidiendo muchísimo -dice Leslie Ames-. Por problemas técnicos se tuvo que retrasar, pero mejor, porque no queríamos hacerlo a la apurada”.

    La Voz de los 80Los PrisionerosViniloAbbey RoadFusiónCarlos FonsecaJorge GonzálezMiguel TapiaClaudio NareaHalf speed masteringMúsicaMúsica Culto

