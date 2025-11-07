“La Voz de los 80″ llega a disquerías con la mejor versión de sonido en Vinilo: remasterizado en Abbey Road

Como una pieza de colección, FUSIÓN continúa las celebraciones del aniversario número 40 del icónico disco La voz de los ‘80, editando este clásico del rock chileno, esta vez en una edición limitada, prensada en vinilo transparente y en una versión Half Speed Mastering, una tecnología que traspasa el registro original del disco al vinilo, a la mitad de la velocidad usada en los acetatos convencionales, con el objetivo de ganar la mejor calidad de sonido existente en el mercado.

Así, La Voz de los ‘80, lanzado de manera independiente bajo el sello Fusión en 1984, llega ahora a disquerías especializadas con esta edición limitada, numerada y en vinilo de Luxe, remasterizado nada menos que en los históricos estudios Abbey Road de Londres, por el reconocido ingeniero de grabación, Miles Showell, quien ha trabajado, además de los Beatles, con los Rolling Stones, Queen, The Who, Eric Clapton, Lana del Rey, entre otros. Showell es un experto en masterización a media velocidad, a la que se refiere como “el santo grial del corte de vinilo”.

Al cortar a media velocidad, se le da a la aguja de corte, así como a todo el sistema, el doble de tiempo para grabar el surco mecánico, lo que mejora enormemente la calidad.

“Al poco tiempo que Carlos Fonseca falleció, La voz de los ’80 quedó sin sello. Optamos por quedarnos en una discográfica local, no sólo por la idea de desarrollar el Box Set en conjunto, sino por la remasterización de La Voz en los míticos estudios Abbey Road. Esa idea romántica de grabar donde los Beatles grabaron la mayoría de sus discos, ligada al hecho de la calidad del sonido que este método crea, fueron clave. La voz de los ‘80 es la piedra angular del Rock Chileno, y el hecho de mantenerlo vigente con una remasterización tan bien lograda, hace que suene actual, pero a la vez respetando su sonido análogo fiel al original”, explica Leslie Ames, coordinadora y directora del proyecto para Fusión.

La voz de los ‘80, un álbum vital que definió el Rock en Español con sus pegadizas melodías neo punk pop, y las letras agudas de Jorge González, un compositor perspicaz y adelantado a su época. Un disco comprometido con el espíritu de la época. Imprescindible.