OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Culto

    “La Voz de los 80″ llega a disquerías con la mejor versión de sonido en Vinilo: remasterizado en Abbey Road

    Para coleccionistas y melómanos, se presenta esta edición infaltable del clásico del rock chileno, en una Edición Limitada, prensada en Vinilo transparente y ya disponible en tiendas especializadas.

    Por 
    Equipo de Culto

    Como una pieza de colección, FUSIÓN continúa las celebraciones del aniversario número 40 del icónico disco La voz de los ‘80, editando este clásico del rock chileno, esta vez en una edición limitada, prensada en vinilo transparente y en una versión Half Speed Mastering, una tecnología que traspasa el registro original del disco al vinilo, a la mitad de la velocidad usada en los acetatos convencionales, con el objetivo de ganar la mejor calidad de sonido existente en el mercado.

    Así, La Voz de los ‘80, lanzado de manera independiente bajo el sello Fusión en 1984, llega ahora a disquerías especializadas con esta edición limitada, numerada y en vinilo de Luxe, remasterizado nada menos que en los históricos estudios Abbey Road de Londres, por el reconocido ingeniero de grabación, Miles Showell, quien ha trabajado, además de los Beatles, con los Rolling Stones, Queen, The Who, Eric Clapton, Lana del Rey, entre otros. Showell es un experto en masterización a media velocidad, a la que se refiere como “el santo grial del corte de vinilo”.

    Al cortar a media velocidad, se le da a la aguja de corte, así como a todo el sistema, el doble de tiempo para grabar el surco mecánico, lo que mejora enormemente la calidad.

    “Al poco tiempo que Carlos Fonseca falleció, La voz de los ’80 quedó sin sello. Optamos por quedarnos en una discográfica local, no sólo por la idea de desarrollar el Box Set en conjunto, sino por la remasterización de La Voz en los míticos estudios Abbey Road. Esa idea romántica de grabar donde los Beatles grabaron la mayoría de sus discos, ligada al hecho de la calidad del sonido que este método crea, fueron clave. La voz de los ‘80 es la piedra angular del Rock Chileno, y el hecho de mantenerlo vigente con una remasterización tan bien lograda, hace que suene actual, pero a la vez respetando su sonido análogo fiel al original”, explica Leslie Ames, coordinadora y directora del proyecto para Fusión. 

    La voz de los ‘80, un álbum vital que definió el Rock en Español con sus pegadizas melodías neo punk pop, y las letras agudas de Jorge González, un compositor perspicaz y adelantado a su época. Un disco comprometido con el espíritu de la época. Imprescindible.

    Más sobre:MúsicaLos PrisionerosLa Voz de los 80Música Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Illapu presenta el primer adelanto de su nuevo disco de versiones de sus clásicos de los ’90

    Industria chilena de videojuegos eleva sus exportaciones en 2025: Estados Unidos, Hong Kong e Irlanda son los principales destinos

    Tras permanecer casi un año cerrado: Palacio Falabella reabre sus puertas al público

    CFA critica las causales de Hacienda para cambiar meta fiscal y advierte riesgos que deuda supere el 45% del PIB

    Corte Suprema confirma multa contra BancoEstado por no restituir fondos en fraude de tarjetas

    Acreedores de Corona fichan a KPMG por eventual menoscabo patrimonial previo a su quiebra

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    4.
    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    5.
    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    IPC de octubre sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cuatro años y medio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Tras permanecer casi un año cerrado: Palacio Falabella reabre sus puertas al público
    Chile

    Tras permanecer casi un año cerrado: Palacio Falabella reabre sus puertas al público

    Trama bielorrusa parte V: Fiscalía revela un tercer soborno millonario a Vivanco en oficinas de abogados Vargas y Lagos

    Sondeo Descifra: 90% está a favor de una ley que penalice denuncias falsas en casos de delitos sexuales

    Industria chilena de videojuegos eleva sus exportaciones en 2025: Estados Unidos, Hong Kong e Irlanda son los principales destinos
    Negocios

    Industria chilena de videojuegos eleva sus exportaciones en 2025: Estados Unidos, Hong Kong e Irlanda son los principales destinos

    CFA critica las causales de Hacienda para cambiar meta fiscal y advierte riesgos que deuda supere el 45% del PIB

    Corte Suprema confirma multa contra BancoEstado por no restituir fondos en fraude de tarjetas

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago
    Tendencias

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Se cae la Terraza VIP de Huachipato: las razones que impedirán ocupar la llamativa localidad ante Audax Italiano
    El Deportivo

    Se cae la Terraza VIP de Huachipato: las razones que impedirán ocupar la llamativa localidad ante Audax Italiano

    Supera a la Bundesliga: la MLS consolida el “efecto Messi” y se acerca a cifras de la Premier League

    Manuel Pellegrini se lanza contra la “Ley Wenger” y propone revolucionario cambio al reglamento del fútbol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Illapu presenta el primer adelanto de su nuevo disco de versiones de sus clásicos de los ’90
    Cultura y entretención

    Illapu presenta el primer adelanto de su nuevo disco de versiones de sus clásicos de los ’90

    “La Voz de los 80″ llega a disquerías con la mejor versión de sonido en Vinilo: remasterizado en Abbey Road

    Dani Ride después de Viña: “Si tengo que ser la primera piedra para iniciar un debate, no me incomoda”

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos
    Mundo

    Japón despliega tropas del Ejército para combatir creciente ola de ataques mortales de osos

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de EE.UU.

    Cerca de 600.000 venezolanos se quedan sin protección temporal y podrán ser deportados de Estados Unidos

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego