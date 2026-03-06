SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    La película, que finaliza la serie, llegará el 20 de marzo a Netflix. Los comentarios de la crítica alaban las actuaciones de Cilian Murphy y Barry Keoghan. Sin emabrgo, señalan que para disfrutar la serie hay que estar completamente sumergido en el mundo de Peaky Blinders. "La recompensa no es ni de lejos tan grande", precisan.

    Por 
    Daniel Cañete

    Tommy Shelby, interpretado por el ganador del Oscar Cillian Murphy, vuelve a las calles de Birmingham para la película Peaky Blinders: El hombre inmortal. La cinta se estrena este 6 de marzo en cines y llegará el 20 de marzo a Netflix. Sobre el largometraje, la crítica ha alabado las actuaciones, pero el principal reproche es que se necesita mucho conocimiento del mundo de la serie para disfrutar la película.

    La trama retoma a Tommy Shelby retirado en su casa alejado de los crímenes de su antigua vida y afectado por la muerte de su hija Ruby. Es 1940 y, en su retiro, el personaje escribe sus memorias en un mundo que se cae a pedazos por la Segunda Guerra Mundial. El antagonista de la cinta es Beckett (Tim Roth), un personaje que intentará involucrar a su hijo ilegítimo Duke Shelby (Barry Keoghan) en un hecho histórico: la fabricación de billetes para beneficiar a la Alemania Nazi.

    La serie, creada por Steven Knight, retrató en seis temporadas el camino de sangre de la banda de criminales en la ciudad inglesa. Sin embargo, a lo largo de los años, los miembros de la familia fueron muriendo uno a uno. John Shelby, Arthur Shelby y Polly Gray son algunas de las ausencias en la gran pantalla.

    Peaky-Blinders.jpg la-tercera

    Cillian Murphy continúa en la piel de Tommy Shelby, uno de sus personajes más icónicos. Otros actores que vuelven son Sophie Rundle como Ada Thorne, Stephen Graham como Hayden Stagg y Packy Lee como Johnny Dogs. Además, está la inclusión de Rebecca Ferguson como Kaulo, el personaje que recluta al protagonista. En el bando contrario, Duke Shelby es interpretado por Barry Keoghan y Beckett por Tim Roth.

    Una forma espectacular de despedirse

    El paso de los criminales de Birmingham al cine mantiene esa estética de barro sofisticado y mugre de ciudad industrial. La dirección de Tom Harper “entiende el lenguaje de Peaky Blinders y nos brinda un montaje como puñetazo, música como gasolina y silencios como amenaza”, indica Rolling Stone.

    La nota también alaba la elección de Barry Keoghan como el hijo problemático de Tommy Shelby. Esto trae un segundo argumento en la batalla del protagonista, donde debe enfrentarse al “el monstruo que él mismo enseñó a caminar”. “Trae una energía peligrosa, de lealtad dudosa, como si el apellido Shelby fuera una chaqueta heredada que no le queda y por eso decide romperla”, comenta el medio.

    El medio también hace un paralelismo con la película de Breaking Bad, El camino, como un epílogo de la serie original. El medio británico The Guardian va más allá y afirma que para disfrutar la cinta debes haber estado completamente sumergido en el mundo de los Peaky Blinders. “Sin embargo, es un drama completamente seguro”, sentencia la nota.

    “La guerra y los Nazis son un gran tema para el tratamiento cinematográfico y escritura de Knight y Tom Harper lo coloca por su lado con gusto como un filme de guerra frente a casa, apoyado por su natural liderazgo”, detalla el medio británico.

    Los mayores reconocimientos se los lleva la interpretación de Cillian Murphy. Según el medio de cine Deadline, el actor, que viene de su Oscar a Mejor Actor por su papel en Oppenheimer, se roba el show. “Trae inesperadamente un florecimiento emocional al rol, incluso después de 13 años y 36 episodios”.

    Sobre el final, el medio estadounidense Indie Wire comenta que las piezas se mueven hacia un aclimatado e incendiario final. Sin embargo, “La recompensa no es ni de lejos tan grande. Sin embargo, el guión de Knight es más agudo cuando, con un toque de humor, se adentra en un terreno temático convincente, explorando la monetización del duelo mientras la guerra continúa”, sentencia el medio.

    “Sostenido por las impecables actuaciones de Murphy y Keoghan y su química de padre e hijo, es un viaje inestable por el camino de los recuerdos. Aunque imperfecto, si fuera el último gran adiós de Peaky Blinders, sin duda sería una forma espectacular de despedirse”, finaliza la nota.

    En esto coincide Rolling Stone cuando dice que “De todas maneras, The Immortal Man se disfruta como lo que es: una despedida y una última caminata de Tommy Shelby por su propio museo de ruinas (...) Prende… pero no calienta igual".

    La película prepara su llegada el 20 de marzo a la plataforma de streaming Netflix, que ha sido su casa desde su estreno en 2013. Para ello, se ha publicado un vistazo a la cinta. En él se puede observar al personaje de Duke Shelby, en un negocio que sería el renacer de unos nueva camada de Peaky Blinders.

    Lee también:

    Más sobre:Peaky BlindersTommy ShelbyCilian MurphyNetflixPeaky Blinders: The inmortal manTim RothBarry KeoghanSteven KnightTom HarperSophie RundleStephen GrahamPacky LeeRebecca FergusonCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    Casa de torturas: cae líder operativo de la banda y suman 12 los detenidos por los crímenes en San Vicente de Tagua Tagua

    Más autoridades internacionales confirman su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo

    Jara apunta a Kast por proyecto que conmuta penas a reos: “Es muy curioso el giro en el discurso”

    Lo más leído

    1.
    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio
    Chile

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio

    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    Casa de torturas: cae líder operativo de la banda y suman 12 los detenidos por los crímenes en San Vicente de Tagua Tagua

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM
    Negocios

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

    Las AFP concretan postulación de Carolina Schmidt para el directorio de Falabella

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés
    El Deportivo

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés

    Los Cóndores dan una dura pelea para caer ante Italia XV rumbo a la Copa del Mundo

    La dura autocrítica de la U: “Fue un fracaso lo de la Sudamericana; desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal
    Cultura y entretención

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana