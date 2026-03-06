El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

Tommy Shelby, interpretado por el ganador del Oscar Cillian Murphy, vuelve a las calles de Birmingham para la película Peaky Blinders: El hombre inmortal. La cinta se estrena este 6 de marzo en cines y llegará el 20 de marzo a Netflix. Sobre el largometraje, la crítica ha alabado las actuaciones, pero el principal reproche es que se necesita mucho conocimiento del mundo de la serie para disfrutar la película.

La trama retoma a Tommy Shelby retirado en su casa alejado de los crímenes de su antigua vida y afectado por la muerte de su hija Ruby. Es 1940 y, en su retiro, el personaje escribe sus memorias en un mundo que se cae a pedazos por la Segunda Guerra Mundial. El antagonista de la cinta es Beckett (Tim Roth), un personaje que intentará involucrar a su hijo ilegítimo Duke Shelby (Barry Keoghan) en un hecho histórico: la fabricación de billetes para beneficiar a la Alemania Nazi.

La serie, creada por Steven Knight, retrató en seis temporadas el camino de sangre de la banda de criminales en la ciudad inglesa. Sin embargo, a lo largo de los años, los miembros de la familia fueron muriendo uno a uno. John Shelby, Arthur Shelby y Polly Gray son algunas de las ausencias en la gran pantalla.

Cillian Murphy continúa en la piel de Tommy Shelby, uno de sus personajes más icónicos. Otros actores que vuelven son Sophie Rundle como Ada Thorne, Stephen Graham como Hayden Stagg y Packy Lee como Johnny Dogs. Además, está la inclusión de Rebecca Ferguson como Kaulo, el personaje que recluta al protagonista. En el bando contrario, Duke Shelby es interpretado por Barry Keoghan y Beckett por Tim Roth.

Una forma espectacular de despedirse

El paso de los criminales de Birmingham al cine mantiene esa estética de barro sofisticado y mugre de ciudad industrial. La dirección de Tom Harper “entiende el lenguaje de Peaky Blinders y nos brinda un montaje como puñetazo, música como gasolina y silencios como amenaza”, indica Rolling Stone.

La nota también alaba la elección de Barry Keoghan como el hijo problemático de Tommy Shelby. Esto trae un segundo argumento en la batalla del protagonista, donde debe enfrentarse al “el monstruo que él mismo enseñó a caminar”. “Trae una energía peligrosa, de lealtad dudosa, como si el apellido Shelby fuera una chaqueta heredada que no le queda y por eso decide romperla”, comenta el medio.

El medio también hace un paralelismo con la película de Breaking Bad, El camino, como un epílogo de la serie original. El medio británico The Guardian va más allá y afirma que para disfrutar la cinta debes haber estado completamente sumergido en el mundo de los Peaky Blinders. “Sin embargo, es un drama completamente seguro”, sentencia la nota.

“La guerra y los Nazis son un gran tema para el tratamiento cinematográfico y escritura de Knight y Tom Harper lo coloca por su lado con gusto como un filme de guerra frente a casa, apoyado por su natural liderazgo”, detalla el medio británico.

Los mayores reconocimientos se los lleva la interpretación de Cillian Murphy. Según el medio de cine Deadline, el actor, que viene de su Oscar a Mejor Actor por su papel en Oppenheimer, se roba el show. “Trae inesperadamente un florecimiento emocional al rol, incluso después de 13 años y 36 episodios”.

Sobre el final, el medio estadounidense Indie Wire comenta que las piezas se mueven hacia un aclimatado e incendiario final. Sin embargo, “La recompensa no es ni de lejos tan grande. Sin embargo, el guión de Knight es más agudo cuando, con un toque de humor, se adentra en un terreno temático convincente, explorando la monetización del duelo mientras la guerra continúa”, sentencia el medio.

“Sostenido por las impecables actuaciones de Murphy y Keoghan y su química de padre e hijo, es un viaje inestable por el camino de los recuerdos. Aunque imperfecto, si fuera el último gran adiós de Peaky Blinders, sin duda sería una forma espectacular de despedirse”, finaliza la nota.

En esto coincide Rolling Stone cuando dice que “De todas maneras, The Immortal Man se disfruta como lo que es: una despedida y una última caminata de Tommy Shelby por su propio museo de ruinas (...) Prende… pero no calienta igual".

La película prepara su llegada el 20 de marzo a la plataforma de streaming Netflix, que ha sido su casa desde su estreno en 2013. Para ello, se ha publicado un vistazo a la cinta. En él se puede observar al personaje de Duke Shelby, en un negocio que sería el renacer de unos nueva camada de Peaky Blinders.