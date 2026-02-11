El intenso trailer del capítulo 5 de El Caballero de los Siete Reinos

Acción y un viaje al pasado es lo que adelanta el trailer del episodio 5 de El Caballero de los Siete Reinos, la serie spin off del universo de Game of Thrones.

El adelanto muestra a Ser Duncan el alto (Peter Claffey) en su niñez. Parece indicar el momento en que el caballero inició su viaje errante, probablemente antes de conocer y servir como escudero a Ser Arlan.

Lo más llamativo del trailer, es que adelanta lo que pasará en el juicio de 7; el combate de campeones que solicitó el cruel príncipe Aerion Targaryen como una forma de hacer justicia, tras ser atacado por Duncan por defender a Tanselle, la titiritera.

El capítulo 4, precisamente terminó con la épica entrada del príncipe Baelor Targaryen para unirse al equipo de Duncan, que logró sumar a Lyonel Baratheon, Raymun Fossoway, Robyn Rhysling, Humfrey Hardyng (sediento de venganza contra Aerion) y Humfrey Beesbury.

Del otro lado, Aerion es acompañado por su padre, el príncipe Maekar, además del príncipe Daeron Targaryen, quien presentó una falsa acusación contra Duncan. También lo acompañan tres guardias reales y Ser Steffon Fossoway, quien en principio había prometido su ayuda a Ser Duncan, pero que en el día del combate se cambia de bando.

El quinto episodio de la serie se estrena este domingo 15 de febrero.