El programa El Show de Las Javis llega a a la pantalla abierta a través de TV+
El programa de Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo se transmitirá de lunes a domingo a las 21 horas. Además, en su canal de Youtube, tendrán nuevos episodios a las 22 horas para su audiencia digital.
Desde el pasado 12 de enero, el proyecto de Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo se transmite también por el canal TV+. El Show de Las Javis -uno de los sucesos del último tiempo en plataformas digitales- constará de 24 episodios que se estrenarán de lunes a domingo a las 21 horas. Ello marca un hito como el primer programa nacido en plataformas digitales llevado a la televisión abierta, según dice un comunicado.
El Show de Las Javis es una comedia dirigida por Héctor Morales y desarrollada por Mirai Media. El programa empezó a publicarse en plataformas virtuales en septiembre de 2025 y ha alcanzado más de 20 millones de reproducciones y 120 mil seguidores en todas sus canales.
“Las divas del 2010 han regresado! Javiera Diaz de Valdes y Javiera Acevedo son las Javis y este es su show. Dicen lo que piensan, sin pensarlo demasiado”, enuncia la descripción del programa en Youtube.
La colaboración entre el estudio independiente Mirai Media y el canal TV+ de alguna forma da muestra de cómo hoy se relacionan los mundos audiovisuales en el país.
