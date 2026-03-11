SUSCRÍBETE
    El tibio regreso de Bruno Mars: su nuevo disco enfrenta duras críticas

    El cantante hawaiano lanzó The Romantic, un proyecto de nueve canciones que terminó con el silencio de una década de su carrera solista. Si bien el éxito comercial ha sido innegable, los medios especializados han librado un debate respecto a la calidad de las letras y la poca innovación del álbum, subrayando que se trata de un excesivo ejercicio de revival.

    Daniel Cañete
    Bruno Mars, uno de los candidatos del último tiempo al reinado del pop, rompió el silencio de su carrera solista para volver a lo grande, con un disco que se alza entre los lanzamientos estelares de este 2026.

    El 27 de febrero, lanzó The Romantic, un proyecto de nueve canciones que marca su regreso, después de una década sin ningún trabajo en solitario. Sin embargo, la crítica se ha dividido entre los que consideran el trabajo una copia de otros artistas y otros que consideran que revive la vibra setentera.

    El primer adelanto del disco fue I just might, donde el artista mostraba que el sonido sería revivalista. Más allá de sus características, se esperaba que fuera un gran éxito comercial. “Bruno Mars está maquinando otro capítulo de dominación en los charts”, afirmó Billboard en una nota.

    Los resultados en los charts han sido positivos, el hawaiano se ha catapultado a encabezar los oyentes mensuales de Spotify. El primer adelanto lleva tres semanas a la cabeza del ranking Billboard. Asimismo, el disco consiguió vender más de 180 mil unidades, lo que lo llevó al primer puesto del Billboard 200.

    Críticas mixtas

    Pese al éxito comercial, las críticas de los medios especializados no han favorecido al disco. El medio británico The Guardian ha sido especialmente duro, dándole una nota de dos estrellas de cinco. Su comentario apunta principalmente a las líricas similares a otras canciones y las referencias obvias. “El verdadero problema con The Romantic es que sus mejores momentos son de canciones que suenan a canciones que ya conoces”, explica.

    “Es preferible la cadencia con influencias latinas de Something Serious que la sosa balada Nothing Left, o el tema de apertura Risk It All, una aguada balada pop convencional de los 70 que no cobra mucha vida con el añadido de trompetas de mariachi. Incluso los homenajes más descarados no son lo suficientemente buenos como para evitar que pienses que podrías emplear tu tiempo de forma más útil escuchando los originales”, dice la nota.

    La misma crítica hace el medio musical Pitchfork desde su primera frase: “Si la imitación es la forma más sincera de halago, los héroes de Bruno Mars se están ahogando en cumplidos”. El escrito alaba los aspectos técnicos de las canciones y la performance de Bruno Mars, pero comenta que el título del disco no cumple su promesa de ser romántico. “Las líricas son baratas, vacías y más anónimas que el usual Bruno Mars”, enfatiza.

    The Romantic se siente atrapada en la caricatura de Bruno Mars, intentando mantener su estatus en la cúspide de la cadena pop. No es un lugar que tenga riesgo de perder: incluso con una década sin un nuevo álbum en solitario”, explica.

    En una misma línea Variety señala que el disco se siente sumamente impersonal, en una época en que el pop tiene un carácter casi autobiográfico. “Este es un álbum ‘romántico’, pero lo que se ha perdido es la sensación de que el material tiene una conexión tangible hacia el amor real”.

    En contraposición, Rolling Stone destaca su cercanía con el disco An evening with the Silk Sonic. Además, hace énfasis en las influencias latinas presentes en el disco, de ellas señala que es una forma de hacer homenaje a las raíces puertorriqueñas de Bruno Mars.

    “Revive los grandes sonidos de los setenta en un estilo que está en sintonía con la manera en que el pop latino se ha convertido en una pieza vital del panorama musical actual. Considerando la posición casi inigualable de Bruno en el centro de las preferencias americanas, resulta incluso un poco político”, describe el medio.

    Foto: Bruno Mars.

    “Y su canto y compromiso emocional son entregados con la energía de una clavada de baloncesto, como si cada tono fuera un gran espectáculo en su último concierto de su vida. ¿Para qué complicar las cosas? Esta es una media hora de música profundamente sentida diseñada para complacer a la gente y educarnos un poco, también”, dice Rolling Stone.

    Bruno Mars no pierde su magia

    Los medios difieren en puntos como el contenido de las letras, la poca innovación que muestra el disco o las referencias que hace Bruno Mars. Sin embargo, todas coinciden en un punto: el artista sigue siendo un intérprete excelente, una característica que ha sido el centro y gran motor de su carrera.

    Por ejemplo, Pitchfork destaca que Bruno Mars “sigue siendo un intérprete carismático y un cantante talentoso naturalmente con un tono que puede cambiar rápido desde una entrega cristalina hasta un rasgueo impregnado en ron en su registro agudo”.

    Pese a la dura crítica escrita en The Guardian, la performance del artista es halagada. “Sin duda es un intérprete muy talentoso- escucha su voz remontarse en el cierre Dance With Me- y tiene un gran gusto musical”.

    Este lanzamiento estuvo acompañado con el anuncio de una nueva gira del artista. El recorrido lo llevará por ciudades de Estados Unidos, Reino Unido y Europa desde abril hasta octubre.

    Bruno MarsThe RomanticBillboardSilk SonicPuerto RicoLatinoPitchforkGira Bruno MarsMúsicaMúsica Culto

