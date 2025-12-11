En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del directorio

Este jueves, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), ex-Cárcel, volvieron a manifestar su preocupación por la situación del centro, entidad que recibe una glosa presupuestaria anual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Hasta la fecha, resulta difícil identificar avances concretos de este directorio y su administración en los seis meses transcurridos desde su emergente instalación”, dicen en una declaración a la que accedió Culto.

En abril de este año, este medio reveló una serie de problemas e irregularidades, lo que derivó en la renuncia de la presidenta del directorio, Gianina Figueroa, quien también ejercía como directora ejecutiva.

Desde el Sindicato advierten que aún no se ha planificado y realizado un concurso público de dirección ejecutiva, lo que se traduce en tres años sin este cargo consolidado.

“Lamentablemente a pesar de buenas intenciones la dirección ejecutiva interina actual no ha logrado dar solución a problemas estructurales de la organización. Esto producto de su inexperiencia en el sector cultural y un currículum acotado que no da con el perfil que significa estar a cargo del PCdV – Ex Cárcel. Esto es de responsabilidad absoluta de este directorio"

La entidad gremial denuncia mala gestión financiera. De acuerdo al comunicado, año a año la administración recurre a créditos bancarios. No obstante, este año se desconoce si existe un nuevo préstamo. “No hay noticias oficiales que indiquen que se ha logrado un nuevo crédito”, afirman, lo que podría derivar en el no pago de sueldos de enero y febrero.

Asimismo, denuncian falta de jefaturas y cargos de coordinación en diversos departamentos, lo que se traduce en “grave situación de sobrecarga laboral”.

1. Edificio Parque Cultural de Valparaíso (Crédito Jorge Villa) la-tercera

Además, se suman cinco demandas laborales en curso, “lo que expone a la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, sostenedora de la institución, a eventuales pagos de elevadas indemnizaciones”; y a denuncias sindicales ante la Dirección del Trabajo.

“No importando quienes componen el directorio, el discurso es que trabajadoras y trabajadores tenemos que ponernos la camiseta, tener empatía con la situación que vive el parque. Y claro, luego se van, el trabajo aumenta, el equipo disminuye, no se reajustan los sueldos y no se resuelve el problema estructural”, escriben para cerrar.

La conformación del directorio se puede ver aquí y entre ellos se agregó en los últimos meses el escritor Jorge Baradit.

Sigue leyendo en Culto