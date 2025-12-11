VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit

    La organización acusa que, tras seis meses del nuevo directorio, no hay avances en la gestión ni claridad sobre un posible crédito que garantice los sueldos del verano. También denuncian sobrecarga laboral, ausencia de jefaturas y cinco demandas en curso.

    Constanza Moncada M.Por 
    Constanza Moncada M.

    Este jueves, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), ex-Cárcel, volvieron a manifestar su preocupación por la situación del centro, entidad que recibe una glosa presupuestaria anual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    “Hasta la fecha, resulta difícil identificar avances concretos de este directorio y su administración en los seis meses transcurridos desde su emergente instalación”, dicen en una declaración a la que accedió Culto.

    En abril de este año, este medio reveló una serie de problemas e irregularidades, lo que derivó en la renuncia de la presidenta del directorio, Gianina Figueroa, quien también ejercía como directora ejecutiva.

    En su lugar, y por invitación del delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), se incorporó como director interino el escritor Jorge Baradit, el 16 de junio.

    Desde el Sindicato advierten que aún no se ha planificado y realizado un concurso público de dirección ejecutiva, lo que se traduce en tres años sin este cargo consolidado.

    Sobre el nombramiento de Baradit, afirman: “Lamentablemente a pesar de buenas intenciones la dirección ejecutiva interina actual no ha logrado dar solución a problemas estructurales de la organización. Esto producto de su inexperiencia en el sector cultural y un currículum acotado que no da con el perfil que significa estar a cargo del PCdV – Ex Cárcel. Esto es de responsabilidad absoluta de este directorio"

    La entidad gremial denuncia mala gestión financiera. De acuerdo al comunicado, año a año la administración recurre a créditos bancarios. No obstante, este año se desconoce si existe un nuevo préstamo. “No hay noticias oficiales que indiquen que se ha logrado un nuevo crédito”, afirman, lo que podría derivar en el no pago de sueldos de enero y febrero.

    Asimismo, denuncian falta de jefaturas y cargos de coordinación en diversos departamentos, lo que se traduce en “grave situación de sobrecarga laboral”.

    1. Edificio Parque Cultural de Valparaíso (Crédito Jorge Villa) la-tercera

    Además, se suman cinco demandas laborales en curso, “lo que expone a la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, sostenedora de la institución, a eventuales pagos de elevadas indemnizaciones”; y a denuncias sindicales ante la Dirección del Trabajo.

    “No importando quienes componen el directorio, el discurso es que trabajadoras y trabajadores tenemos que ponernos la camiseta, tener empatía con la situación que vive el parque. Y claro, luego se van, el trabajo aumenta, el equipo disminuye, no se reajustan los sueldos y no se resuelve el problema estructural”, escriben para cerrar.

    Sigue leyendo en Culto

    Lee también:

    Más sobre:Parque Cultural VaparaisoEx CárcelGianina FigueroaJorge BaraditArteArte culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    Por un puñado de 88 votos: UDI reclama errores en conteo electoral y busca quitarle un diputado al PDG

    Servicio de Salud admite que nuevo Hospital Barros Luco tendrá menos camas que el diseño original tras 10 años de atraso

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Lo más leído

    1.
    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    2.
    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    3.
    Eltit, Fuguet y Baradit: juicio a la elección de libros chilenos que viajan a la Feria de Frankfurt 2027

    Eltit, Fuguet y Baradit: juicio a la elección de libros chilenos que viajan a la Feria de Frankfurt 2027

    4.
    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia
    Chile

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”
    Negocios

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Tras reparos de Contraloría y el CFA, Hacienda buscará clarificar que FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb
    El Deportivo

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

    Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit
    Cultura y entretención

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?
    Mundo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Zelenski da a EE.UU. una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan