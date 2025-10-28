Entre la ópera y la música clásica: Rosalía estrena Berghain su arriesgado nuevo single

El arrollador sonido de una orquesta comienza a sonar apenas se corre la cortina. Una sorpresa total en el arranque del nuevo sencillo de Rosalía, Berghain.

Aunque Berghain es el nombre de una discoteca clave en la escena techno alemana, la canción discurre hacia otro rincón. Un universo cargado de música clásica.

En el videoclip, una mujer interpretada por Rosalía, llega a su departamento. Se le nota algo atribulada, y al correr la cortina, la música comienza a atronar. La catalana sorprende cantando las primeras líneas en canto lírico y en alemán.

Rosalía plancha, sale a la calle, toma un microbús, siempre seguida por la orquesta, como recreando el estado mental. Como una música que suena contundente y atronadora.

Y en un momento, comienza a sonar la inconfundible voz de Björk. Ambas ya habían cantado en Oral (2023), marcando la introducción a una colaboración que ha encontrado una nueva expansión.

El videoclip fue trabajado por la productora Canada, que ya trabajó con Rosalía en el clip de Malamente, de El Mal Querer. Se filmó en Varsovia, Polonia, a cargo del director Nicolás Méndez.

LUX, el próximo disco de Rosalía, fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, con la participación de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza e Yves Tumor. Las ediciones en CD y vinilo incluyen tres temas exclusivos.