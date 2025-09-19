SUSCRÍBETE
Culto

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel

El animador y comediante abordó la suspensión de Kimmel, quien fue sacado de pantalla tras realizar comentarios sobre el homicidio de Charlie Kirk, seguidor del presidente Donald Trump.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

Luego de la suspensión indefinida del programa de Jimmy Kimmel por sus dichos respecto del homicidio de Charlie Kirk, el animador y comediante Jimmy Fallon se pronunció al respecto en el inicio de su espacio en NBC, The Tonight Show.

Fue durante el monólogo de su programa el pasado lunes -transmitido por la cadena ABC- que Kimmel acusó al movimiento MAGA (Make America Great Again, ‘hacer que EE.UU. sea grande otra vez) de querer sacar réditos políticos del homicidio de Charlie Kirk, seguidor del presidente de Estados Unidos Donald Trump y activista conservador que fue baleado mortalmente mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah.

El único sospechoso detenido es un joven de 22 años, Tyler Robinson. Pese a que los fiscales han evitado revelar por ahora los motivos detrás del crimen, según reporta CNN, Robinson le dijo a un compañero que había actuado como oposición a los discursos de odio que profesaba Kirk.

“El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político”, dijo Kimmel en uno de los pasajes de su monólogo.

El monólogo generó que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), pidiera el despido de Kimmel y amenazara con que su salida podría ser “ por las buenas o por las malas”. Tres días después de la emisión del programa, la cadena ABC -de propiedad de Disney- anunció la suspensión “indefinida” del programa.

Ante esta situación, Jimmy Fallon inició su programa del jueves confundiendo intencionalmente las siglas de ABC con la FCC. “El asunto principal es que Jimmy Kimmel ha sido suspendido por ABC, tras la presión de FCC, dejando a todo el mundo pensando WTF!”, dijo.

“Esta mañana me desperté con centenar de mensajes de mi padre diciendo: Siento que hayan cancelado tu programa. Y yo: ¡No es el mío! ¡Es el de Jimmy Kimmel!“, bromeó.

Luego sinceró: “No sé que está pasando. Nadie lo sabe. Pero sí sé que Jimmy Kimmel es decente, divertido y querido y espero que vuelva”, ha dicho entre los aplausos del público".

Mucha gente está preocupada de que no sigamos diciendo lo que queremos decir o de que nos censuren, pero voy a cubrir el viaje del presidente al Reino Unido, como lo haría normalmente”, sostuvo para luego bromear sobre Trump durante el resto del monólogo.

