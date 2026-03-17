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    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    El festival gratuito más grande de Chile reveló la distribución de los artistas que llegarán al Parque Bicentenario de Concepción el 28 y 29 de marzo.

    Por 
    Equipo de Culto
    Festival REC Drone @gatobomba edit @isidoraila

    Faltando pocos días para la materialización de su undécima edición, el Festival REC entregó los horarios de las presentaciones de los artistas que serán parte de evento el próximo 28 y 29 de marzo.

    Financiado e impulsado por el Gobierno Regional del Biobío y Desarrolla Biobío, y producido por Sono, el festival contará con cuatro escenarios. El escenario Santander en el Parque Bicentenario, el escenario Sono en la zona de estacionamientos de Teatro Biobío, otro ubicado en el Pueblito REC y la Sala Principal de Teatro Biobío.

    “Es importante que las personas puedan informarse con tiempo para así armar su propio itinerario en torno al festival. Con estos cuatro escenarios esperamos mejorar la experiencia del público, buscando que puedan circular entre todos los espacios que ofrecerá el evento”, señaló a través de un comunicado el gobernador regional, Sergio Giacaman.

    default la-tercera

    Uno de los cambios que vivirá el Festival REC 2026 es la presencia de un solo escenario en el Parque Bicentenario, a diferencia de años anteriores donde eran dos juntos. Esto permitirá mejorar la experiencia en torno al escenario Santander, incorporando cuatro torres de delay, mejorando sustancialmente la experiencia auditiva.

    Según señaló el director del festival, Mathias Encina, “este cambio permitirá tener un mayor sonido en toda la extensión del Parque, atendiendo así una demanda histórica del público por mejorar la acústica en este escenario”.

    Horarios por día

    Con todo esto, se dio a conocer una de las informaciones más esperadas por quienes buscan asistir al evento: los horarios por día y la distribución por escenario.

    Es así que el sábado 28 de marzo llegarán hasta el escenario Santander: Jet, Los Jaivas, De Saloon, Kudai, Acuario, Holocausto y Animales Exóticos Desamparados.

    En el escenario Sono harán lo propio RedBull Batalla, Cuarteto de Nos, Young Cister, Claudio Valenzuela, Soulburner y Anomie. Mientras que a la Sala Principal de Teatro Biobío llegarán nombres como León Gieco, Diagonal, Claudia Arriagada, Benjamín Candia y Pasaje Boltta.

    Por otro lado, en el escenario del Pueblito REC se presentarán DJ Nakeye, Titae 4 Funk, Chung Hwa, Jaimoufo, Revista Mocha, School of Rock y Los Machinga.

    El domingo 29 de marzo, el escenario Santander recibirá a Travis, Gondwana, Los Tetas, Tronic, La Facultad del Funk, Teorema y Lali de la Hoz. Por su parte, el escenario Sono acogerá a Bandalos Chinos, Supernova, Niebla Niebla, Martín Acertijo, El Em3 y Los Frutantes.

    En la Sala Principal de Teatro Biobío se presentarán Nico Ruiz, Nektar Machine, Tu Temple, Chimalguen, Fernando Raín y Bodenos. Mientras que hasta el escenario del Pueblito REC llegarán DJ Atenea, Mr. Funky, Ala Vorágine, Flor de Guayaba, Mr. Pilz y Go Go Gallo Pipe.

    “Con esto ya entramos en tierra derecha para comenzar a vivir las dos jornadas del evento. La idea es que la gente se prepare y pueda disfrutar de todos los proyectos musicales que son parte de esta edición”, destacó el director de Sono, Sergio Cichero.

    Con esta programación, el Festival REC 2026 busca ofrecer una experiencia amplia y diversa en todos los escenarios del evento, reforzando así la presencia internacional, nacional y local.

    Más sobre:Festival RECConcepciónLos JaivasTravisJetBiobíoDe SaloonKudaiLos TetasGondwanaTronicBandalos chinosMúsicaMúsica culto

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