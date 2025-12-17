SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    El popular actor, hoy protagonista de Jay Kelly en Netflix, reveló que tomó la decisión tras conversarlo con su esposa y también en consideración a su edad y su momento personal.

    Por 
    Equipo de Culto
    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “Ya no hago películas románticas”

    Conocido como uno de los últimos galanes de Hollywood, George Clooney, comentó que ha decidido dejar de besar a los personajes femeninos en las películas.

    La estrella de Jay Kelly, hoy en Netflix, reveló que tomó la decisión, tras una abierta conversación con su esposa, Amal Clooney. Y también a consideración por su momento actual, en que ya es un hombre de 64 años.

    “He estado intentando seguir el camino de Paul Newman. ‘Bueno, ya no besaré a ninguna chica‘“, señaló en charla con el Daily Mail. Una idea que ha ido deslizando en el último tiempo.

    “Cuando cumplí 60, hablé con mi esposa. Le dije: ‘Mira, todavía puedo jugar al baloncesto con los chicos. Juego con chicos de 25 años. Todavía puedo jugar, estoy en forma. Pero dentro de 25 años, tendré 85. No importa cuántas barras de granola comas, es un número real’”, agregó Clooney.

    Durante una entrevista concedida al noticiario 60 Minutes en marzo, Clooney admitió que ya no está en edad para seguir encarnado un galán: “Mira, tengo 63 años. No intento competir con actores de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas”.

    Lee también:

    Más sobre:George ClooneyJey KellyNetflixCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    Lo más leído

    1.
    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    2.
    ¿Rosalía no se considera abiertamente feminista? La fuerte polémica que desataron sus declaraciones

    ¿Rosalía no se considera abiertamente feminista? La fuerte polémica que desataron sus declaraciones

    3.
    Dani Ride interpone denuncia en Fiscalía por ataque en su contra

    Dani Ride interpone denuncia en Fiscalía por ataque en su contra

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Chile

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Negocios

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados
    Tendencias

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como “Emp”, el jugador chileno que falleció a los 29 años

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”
    Cultura y entretención

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    ¿Rosalía no se considera abiertamente feminista? La fuerte polémica que desataron sus declaraciones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Petro llama “dictador” a Maduro, pero rechaza que sea un “narcotraficante”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni