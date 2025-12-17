George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

Conocido como uno de los últimos galanes de Hollywood, George Clooney, comentó que ha decidido dejar de besar a los personajes femeninos en las películas.

La estrella de Jay Kelly, hoy en Netflix, reveló que tomó la decisión, tras una abierta conversación con su esposa, Amal Clooney. Y también a consideración por su momento actual, en que ya es un hombre de 64 años.

“He estado intentando seguir el camino de Paul Newman. ‘Bueno, ya no besaré a ninguna chica‘“, señaló en charla con el Daily Mail. Una idea que ha ido deslizando en el último tiempo.

“Cuando cumplí 60, hablé con mi esposa. Le dije: ‘Mira, todavía puedo jugar al baloncesto con los chicos. Juego con chicos de 25 años. Todavía puedo jugar, estoy en forma. Pero dentro de 25 años, tendré 85. No importa cuántas barras de granola comas, es un número real’”, agregó Clooney.

Durante una entrevista concedida al noticiario 60 Minutes en marzo, Clooney admitió que ya no está en edad para seguir encarnado un galán: “Mira, tengo 63 años. No intento competir con actores de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas”.