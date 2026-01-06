Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

La cantante y compositora londinense Aria Wells, más conocida como Greentea Peng, confirmó su debut en Santiago: 12 de abril en el Club Chocolate.

Reconocida como uno de los nombres más interesantes de la última década dentro del neo-soul, la cantautora llegará a mostrar lo mejor de Tell Dem It’s Sunny, su segundo y más reciente álbum de estudio lanzado en abril del 2025, junto a lo más destacado de su carrera.

Con casi una década sobre los escenarios, la artista surgida del sur de la capital inglesa suele expresar en su música sus pensamientos en torno a temas como la espiritualidad, la unión humana, crítica social y también sobre la identidad, tanto interior como exterior. En este último punto suele resaltar debido a los tatuajes que cubren gran parte de su cuerpo, otra de las formas que ha encontrado para expresarse.

Esta música la suele catalogar como “R’n’B psicodélico”, siendo una mezcla de voces de grandes mujeres de la música contemporánea: Erykah Badú, Lauryn Hill, Lily Allen, Miss Dynamite y más. De allí rescata la energía y los elementos del dub, trip hop y jazz.

En sus presentaciones en vivo esto se suele traducir hipnóticos y profundos bajos, algo propio de la música con raíces jamaicanas, los que entregan una atmósfera de introspección que potencian sus letras cargadas a lo emocional. Sobre el escenario predomina el minimalismo

Las entradas se pondrán a la venta en Puntoticket con los siguientes precios: $36 mil, preventa para los primeros 200 tickets y $39 mil, general.