SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    La británica llegará a presentar una selección de su aclamado segundo álbum, Tell Dem It's Sunny (2025), donde sigue explorando sus influencias que van de Erykah Badú a Lily Allen. Entradas a la venta a través de Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto

    La cantante y compositora londinense Aria Wells, más conocida como Greentea Peng, confirmó su debut en Santiago: 12 de abril en el Club Chocolate.

    Reconocida como uno de los nombres más interesantes de la última década dentro del neo-soul, la cantautora llegará a mostrar lo mejor de Tell Dem It’s Sunny, su segundo y más reciente álbum de estudio lanzado en abril del 2025, junto a lo más destacado de su carrera.

    Con casi una década sobre los escenarios, la artista surgida del sur de la capital inglesa suele expresar en su música sus pensamientos en torno a temas como la espiritualidad, la unión humana, crítica social y también sobre la identidad, tanto interior como exterior. En este último punto suele resaltar debido a los tatuajes que cubren gran parte de su cuerpo, otra de las formas que ha encontrado para expresarse.

    Esta música la suele catalogar como “R’n’B psicodélico”, siendo una mezcla de voces de grandes mujeres de la música contemporánea: Erykah Badú, Lauryn Hill, Lily Allen, Miss Dynamite y más. De allí rescata la energía y los elementos del dub, trip hop y jazz.

    En sus presentaciones en vivo esto se suele traducir hipnóticos y profundos bajos, algo propio de la música con raíces jamaicanas, los que entregan una atmósfera de introspección que potencian sus letras cargadas a lo emocional. Sobre el escenario predomina el minimalismo

    Las entradas se pondrán a la venta en Puntoticket con los siguientes precios: $36 mil, preventa para los primeros 200 tickets y $39 mil, general.

    Lee también:

    Más sobre:Greentea PengConciertosClub ChocolateMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Libertarios presentan listado de nombres que podrían “enriquecer” el gobierno de Kast

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera

    Colisión frontal entre vehículo particular y un bus deja un fallecido en Pudahuel

    Ventas de Ford en Estados Unidos crecen 6% en 2025, su mejor año desde 2019

    Aprueban la solicitud de reorganización judicial de Edyce, una de las mayores empresas en Chile ligada al acero

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Lo más leído

    1.
    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    2.
    “Una noticia maravillosa”: Angelo Pierattini sale de la UCI y recibe un homenaje en el aniversario de la SCD

    “Una noticia maravillosa”: Angelo Pierattini sale de la UCI y recibe un homenaje en el aniversario de la SCD

    3.
    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    4.
    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    5.
    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Libertarios presentan listado de nombres que podrían “enriquecer” el gobierno de Kast

    Colisión frontal entre vehículo particular y un bus deja un fallecido en Pudahuel

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera
    Negocios

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera

    Ventas de Ford en Estados Unidos crecen 6% en 2025, su mejor año desde 2019

    Aprueban la solicitud de reorganización judicial de Edyce, una de las mayores empresas en Chile ligada al acero

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026
    Tendencias

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    “Levántate, subnormal, te tiras todo el partido”: el tenso cruce entre figura del Betis de Pellegrini y Vinicius Jr.
    El Deportivo

    “Levántate, subnormal, te tiras todo el partido”: el tenso cruce entre figura del Betis de Pellegrini y Vinicius Jr.

    Todo marcha según el plan: Ruy Barbosa avanza puestos en el Rally Dakar

    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile
    Cultura y entretención

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    “Una noticia maravillosa”: Angelo Pierattini sale de la UCI y recibe un homenaje en el aniversario de la SCD

    Elías Llanos Canales, el director que filmó “héroes de verdad” en la película más cara de la historia de Chile

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano
    Mundo

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano

    Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

    La ofensiva del nuevo gobierno venezolano contra periodistas nacionales y extranjeros

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso