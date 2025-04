Impacto y arrojo: a fondo en el salto al vacío de The Last of Us

Tras atravesar un país devastado y superar situaciones espantosas, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) viven en una comunidad de Wyoming que se esmera por recuperar lógicas anteriores a la pandemia. Lo único que nos recuerda que se trata de un mundo postapocalíptco es que sus líderes discuten qué hacer ante el hallazgo de infectados en los alrededores, cómo acelerar la expansión de la ciudad para acoger a los refugiados y hasta qué punto priorizar a los viejos miembros por sobre a los nuevos.

Puede que ahora integren un grupo que intenta llevar una vida “normal”, pero la relación entre ambos protagonistas de The last of us no podría ser más anormal. Ella se mudó al garage de la casa que comparten y no le dirige la palabra. Él dice ignorar los motivos de su distanciamiento, pero en el fondo intuye que algo tiene que ver la mentira que le contó cinco años atrás, aquella vez en que la rescató de una muerte segura –con su cuerpo se habría conseguido la cura que podría haber salvado a la humanidad– y eliminó a una decena de personas que se interpusieron en su camino.

Los espectadores de la serie de HBO recién estaban empezando a entender la nueva dinámica entre ambos (spoilers a partir de aquí), habituándose a ver a Joel y Ellie más como una familia rota que como un padre y una hija que no comparten sangre. Hasta que llegó el segundo capítulo de la segunda temporada para cambiar las cosas para siempre.

Abby (Kaitlyn Dever), una soldado presentada en el primer episodio, cumplió su promesa y mató a Joel a modo de venganza por el asesinato de su papá, el médico que el personaje de Pascal liquidó al final del primer ciclo. Ellie, recién llegada al lugar, presenció la sangrienta escena sin poder hacer nada, porque la inmovilizaron apenas cruzó la puerta. Tal cual: la producción se deshizo de uno de sus protagonistas, consternando incluso a quienes ya sabían que ese suceso sería parte de la historia.

“No creo que nadie supiera exactamente cuándo sucedería”, señaló Craig Mazin en el podcast oficial de la ficción. Neil Druckmann, su dupla en la conducción creativa, complementó: “Vimos a algunas personas decir: Pedro (Pascal) es demasiado popular, HBO no se los permitirá”.

Druckmann es la mente detrás del popular videojuego en el que se basa la serie y Craig Mazin es el guionista que en 2019 impactó al mundo con la miniserie Chernobyl, su acercamiento al peor accidente nuclear del que se tenga registro. Más allá de siempre estar abiertos a realizar cambios para mejorar el producto final, ambos fueron majaderos en garantizar que respetarían los hechos de The last of us: Parte II (2020), la secuela del videojuego lanzado originalmente en 2013.

Hace cinco años, en medio de la pandemia que paralizó nuestro mundo, los usuarios del videojuego se encontraron con que, tras cerca de una hora de historia, Joel moría a manos de Abby, un personaje nuevo e implacable. El giro desató el enojo de parte de los fanáticos, que no podían entender que el sobreviviente al que tanto cariño le tenían sufriera ese brutal desenlace. El asunto escaló e incluso hubo acoso online y hasta amenazas de muerte en contra de Laura Bailey (la actriz detrás de la voz y los movimientos de Abby) y de su hijo recién nacido.

Pese a que existía esa polémica como antecedente, Mazin y Druckmann no vacilaron en la adaptación televisiva. De hecho, en un acto de honestidad digno de estudio, optaron por incluir la muerte de Joel cuando la segunda temporada recién estaba tomando vuelo. Ambos concluyeron que era lo mejor para la construcción dramática, así como también para las personas que ya tenían la experiencia del videojuego y para aquellos que ignoraban los hechos que se avecinaban. “Nuestro instinto fue asegurarnos de que, al hacerlo, se sintiera natural en la historia”, indicó Mazin a Variety.

Tras la emisión de la segunda entrega, de inmediato algunos se acordaron de Game of thrones, una serie que acostumbró al público a muertes crueles y sorprendentes (el mismo Pascal fue una de las víctimas más recordadas). Otros lo encumbraron como un hito que de seguro se inscribirá en la historia de la televisión (rápidamente se consolidó como el capítulo mejor valorado de The last of us en el portal IMDb). Y por todo el revuelo se puede especular con que si, no es el episodio más visto de la producción, rasguñó ese honor (aunque HBO no entregó cifras oficiales).

Mazin ha sido insistido en subrayar que entiende la proliferación de reacciones virulentas. El motivo es que él mismo se sintió pésimo mientras jugaba el videojuego por primera vez. La diferencia es que rápidamente comprendió que esta era una historia sobre consecuencias y Joel, responsable de una matanza por una causa posiblemente justa, no podía salir indemne de sus actos.

Ese concepto clave promete marcar el escenario que se empieza a configurar en la pantalla. De manera inédita, ahora el peso dramático descansará mayormente en Ellie, en duelo y con enormes deseos de venganza. El tercer capítulo (que se estrena este domingo 27 a las 21 horas en HBO y Max) la mostrará asimilando la tragedia, un proceso que compartirá con Tommy, Maria, Dina y Jesse.

“Lo que ocurre ahora es que una fuerza imparable se encuentra con otra”, adelantó Mazin, junto con enfatizar que la mayor catástrofe habría sido que la serie no generará nada con el asesinato sin contemplaciones de Joel.

Vulture, en un artículo titulado “El nuevo comienzo de The last of us”, destacó “cómo esta adaptación parece intensificar las emociones del videojuego, las que generalmente resultan contenidas en su narrativa. La Ellie de (Bella) Ramsey es más petulante, áspera e imprudente en comparación con la interpretación original de Ashley Johnson. El guión de Mazin vuelve más explícita la feroz rebelión adolescente de Ellie, acentuando así la fricción entre Ellie y Joel, que en el material original es más ambigua durante un tiempo mayor”.

“¿Toda la ‘polémica’ sobre cómo la historia le hace una injusticia a Joel al dejar que Abby lo mate de forma tan violenta e innoble? No te preocupes por eso”, agregó, bajándole el perfil a la controversia que se originó en 2020.

También se mostró a favor del fichaje de Kaitlyn Dever, la actriz que encarna a Abby. Nominada a los Emmy por Dopesick y elogiada por otras series (Inconcebible, Vinagre de manzana), logra resultar intimidante a pesar de que no posee la corpulencia física de la Abby original.

Hubo críticas cuando se empezó a rumorear que ella sería la encargada de interpretar al personaje. Pero, de nuevo, Mazin y Druckmann desoyeron los comentarios. Ambos tenían un plan, lo que incluía un genuino interés en profundizar en la antagonista.

En ese sentido, no es casualidad que los dos primeros episodios hayan comenzado con escenas de ella: primero le dice a sus compañeros que, cuando den con el paradero de Joel, se asegurará de que su muerte sea lenta, y luego tiene un sueño en que se advierte a sí misma que no entre a la habitación en la que su padre yace sin vida en el piso.

Esa es la herramienta que tiene la adaptación de provocar la misma reacción que la obra original, que obligaba a los usuarios a jugar con Abby a pesar de sus sentimientos hacia ella.

Hay pistas respecto a lo que viene: Joel regresará pero sólo mediante flashbacks, aún debe aparecer Isaac (un personaje al que Jeffrey Wright ya dio vida en el videojuego) y habrá un capítulo ambientado en el pasado que se concentrará en Eugene (Joe Pantoliano), un hombre al que se ha hecho referencia como un habitante de Jackson que murió a manos de Joel.

A la luz de lo visto hasta el momento, es plausible esperar que continúe apegándose a lo establecido por The last of us: Parte II, guste o no al público. Más complejo es adivinar los tiempos en los que se moverá. Lo más concreto es que habrá una tercera temporada y probablemente, según la planificación de los showrunners, una cuarta. El mundo lo espera.

Sigue leyendo en Culto