La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

Tras un exitoso debut en venta de entradas, Arquitectura Sonora, la experiencia de escucha inmersiva que llega por primera vez a Chile, confirma una segunda función el sábado 24 de enero a las 22:00 horas en la Basílica de Lourdes de Quinta Normal, luego de que la primera función de la misma jornada se agotara a menos de una semana de su lanzamiento.

Según informa un comunicado, el evento propone una forma distinta de vivir la música: desde el silencio, la contemplación y la relación directa entre sonido, arquitectura y luz, en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Santiago.

El proyecto es impulsado por Omni Soundlab y su director Christopher Manhey en colaboración con la I. Municipalidad de Quinta Normal y la Basílica de Lourdes, y marca un hito con el debut en Chile de este formato de escucha inmersiva, que ha despertado un alto interés de la audiencia desde el inicio de su preventa.

La propuesta no es un concierto tradicional. El público asiste a una experiencia especialmente diseñada para la escucha profunda, sin distracciones, donde la arquitectura del templo y el diseño lumínico forman parte central del relato. El repertorio estará dedicado a Tabula Rasa (1977) del compositor estonio Arvo Pärt (1935), figura fundamental de la música sacra contemporánea.

El evento comenzará con la activación del campanario de la Basílica para dar paso a un despliegue que contará con un sistema de audio envolvente Void Acoustics por The Loft Academy y una gestualidad lumínica por DelightLab orientada a generar atmósferas que acompañan la transición del atardecer a la noche, estableciendo un diálogo sensible con la arquitectura, los vitrales —que cubren 650 metros cuadrados— y las esculturas monumentales de Lily Garafulic, entre ellas los 16 profetas de 3,5 metros de altura tallados en piedra que custodian el templo.

La solemnidad del recinto y la naturaleza de la experiencia invitan a prescindir del uso de teléfonos móviles durante la función. Como recuerdo, el registro fotográfico será realizado exclusivamente por la producción y posteriormente compartido con los asistentes vía mail.

El entusiasmo del público confirmó la relevancia de la propuesta: la primera función se agotó en menos de 24 horas, lo que llevó a la organización a abrir una segunda función el mismo sábado 24 de enero, a las 22:00 hrs, permitiendo que más personas puedan acceder a esta experiencia artística y sensorial única.

Para el municipio de Quinta Normal, el evento conecta un formato musical erudito con la comunidad local. “Acercar espectáculos de calidad internacional al público de la comuna y a los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes constituye un valioso aporte a la democratización de la música docta”.

Desde la Basílica de Lourdes, el padre Marcelo señala que la experiencia de audio inmersivo se vive como “una extensión del espíritu pastoral”, donde el sonido contemporáneo puede propiciar “recogimiento, silencio interior y contemplación”, en un diálogo entre fe y arte. La obra de Arvo Pärt refuerza la condición del templo como “un espacio sagrado abierto al misterio”, capaz de acoger obras no litúrgicas pero cargadas de espiritualidad.

El evento cuenta con un sólido antecedente internacional: su estreno se realizó durante el vigésimo aniversario del festival MUTEK México, donde por primera vez el encuentro dedicado a la creatividad digital acogió una experiencia de escucha inmersiva de estas características, abriendo un nuevo campo de relación entre sonido, espacio y percepción.

