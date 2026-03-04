SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

    El evento se realizará el próximo 11 de abril en el Movistar Arena. Será transmitido por la señal abierta de CHV y sus canales digitales.

    Por 
    Equipo de Culto

    Chilevisión se suma como Media Partner para transmitir mediante televisión abierta y a través de sus canales digitales la Final Internacional Red Bull Batalla Chile, que se realizará el próximo 11 de abril, en el Movistar Arena.

    Se trata de la instancia mundial más importante del freestyle hispanoamericano, donde 16 MCs se enfrentarán en busca de quedarse con el campeonato. En el evento participarán freestylers de la talla de Gazir, Bnet, Valles-T, y los nacionales El Menor, actual tercer lugar de la Final Internacional Red Bull Batalla y Teorema, campeón nacional de Red Bull Batalla de la edición 2025.

    El anuncio de esta histórica transmisión de Chilevisión, se realizó con una matutina demo de freestyle a cargo de Jokker (participante Final Internacional de Red Bull Batalla 2018 y 2022) y Adesong (segundo lugar Final Nacional Chile 2025). Además, DJ Atenea fue quien musicalizó la jornada con sus beats, acompañada de la animación del reconocido host nacional, Cayu.

    Durante la entrevista realizada en el matinal Contigo en La Mañana, estuvieron los dos representantes chilenos en la Final Internacional de Red Bull Batalla del 11 de abril, El Menor y Teorema, quienes en una amena conversación comentaron respecto al gran evento.

    Sobre el anuncio, el Director de Programación de Chilevisión, Julio César Rodríguez comenta, “Chilevisión quiere estar en los grandes eventos, quiere estar en los momentos irrepetibles e únicos, y este va a ser uno de ellos, una Final Internacional de Red Bull Batalla en el Movistar Arena con las entradas completamente agotadas a solo horas de que se anunció que la Final Internacional sería en Chile. La gente ya no puede comprar su entrada, ya no puede asistir si quisiera ir. Y puede asistir a través de la pantalla de Chilevisión y todas sus plataformas, no solamente por la señal abierta, sino además por todas nuestras plataformas digitales, estamos felices de llevar este evento a todo Chile y al mundo”

    Esta fiesta del freestyle mundial llega a Chile por tercera vez, luego de pisar tierras nacionales en 2015, en la explanada del Cementerio General, y en 2021 cuando se tomó uno de los escenarios más emblemáticos del país: La Quinta Vergara. En esta oportunidad, la Final Internacional de Red Bull Batalla se tomará un nuevo venue emblemático como lo es el Movistar Arena de Santiago.

    “Siento que en este caso nos pilla en un buen momento del freestyle chileno, de mi carrera y la de El Menor, creo que estamos listos para representar a Chile como se debe”, afirma Teorema sobre la Final Internacional

    La transmisión de Chilevisión será a través de televisión abierta y plataformas digitales.

    Más sobre:Red Bull Batalla 2026CHVEl MenorTeoremaMagazine

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Núñez (RN) se afianza en la derecha para presidir el Senado, pero PS y PPD rechazan alternacia desigual de 3x1

    Comisión de Constitución del Senado afina el texto de proyecto contra filtraciones judiciales

    “Carece de éxitos” y “es más sensorial”: qué esperar de lo nuevo de Harry Styles, uno de los regresos estelares de 2026

    Il Posto inaugura Museo Temporal: un diálogo disruptivo sobre el arte latinoamericano contemporáneo

    Primer informe sobre victimarios de femicidio en Chile: 74,2% de los autores registraba antecedentes penales

    Lo más leído

    1.
    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    2.
    Los estertores de Michel Houellebecq: poesía, música y (otra vez) polémica

    Los estertores de Michel Houellebecq: poesía, música y (otra vez) polémica

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    ¿Puerto Varas 2.0? Coyhaique se perfila como nuevo destino para santiaguinos que emigran de la capital
    Chile

    ¿Puerto Varas 2.0? Coyhaique se perfila como nuevo destino para santiaguinos que emigran de la capital

    ¿Quién toma la posta en la destitución de Orrego en el Tricel? Cores buscan nuevos abogados para continuar reclamación

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking
    Negocios

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026
    El Deportivo

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Carece de éxitos” y “es más sensorial”: qué esperar de lo nuevo de Harry Styles, uno de los regresos estelares de 2026
    Cultura y entretención

    “Carece de éxitos” y “es más sensorial”: qué esperar de lo nuevo de Harry Styles, uno de los regresos estelares de 2026

    Il Posto inaugura Museo Temporal: un diálogo disruptivo sobre el arte latinoamericano contemporáneo

    Los estertores de Michel Houellebecq: poesía, música y (otra vez) polémica

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico
    Mundo

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?