La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

Chilevisión se suma como Media Partner para transmitir mediante televisión abierta y a través de sus canales digitales la Final Internacional Red Bull Batalla Chile, que se realizará el próximo 11 de abril, en el Movistar Arena.

Se trata de la instancia mundial más importante del freestyle hispanoamericano, donde 16 MCs se enfrentarán en busca de quedarse con el campeonato. En el evento participarán freestylers de la talla de Gazir, Bnet, Valles-T, y los nacionales El Menor, actual tercer lugar de la Final Internacional Red Bull Batalla y Teorema, campeón nacional de Red Bull Batalla de la edición 2025.

El anuncio de esta histórica transmisión de Chilevisión, se realizó con una matutina demo de freestyle a cargo de Jokker (participante Final Internacional de Red Bull Batalla 2018 y 2022) y Adesong (segundo lugar Final Nacional Chile 2025). Además, DJ Atenea fue quien musicalizó la jornada con sus beats, acompañada de la animación del reconocido host nacional, Cayu.

Durante la entrevista realizada en el matinal Contigo en La Mañana, estuvieron los dos representantes chilenos en la Final Internacional de Red Bull Batalla del 11 de abril, El Menor y Teorema, quienes en una amena conversación comentaron respecto al gran evento.

Sobre el anuncio, el Director de Programación de Chilevisión, Julio César Rodríguez comenta, “Chilevisión quiere estar en los grandes eventos, quiere estar en los momentos irrepetibles e únicos, y este va a ser uno de ellos, una Final Internacional de Red Bull Batalla en el Movistar Arena con las entradas completamente agotadas a solo horas de que se anunció que la Final Internacional sería en Chile. La gente ya no puede comprar su entrada, ya no puede asistir si quisiera ir. Y puede asistir a través de la pantalla de Chilevisión y todas sus plataformas, no solamente por la señal abierta, sino además por todas nuestras plataformas digitales, estamos felices de llevar este evento a todo Chile y al mundo”

Esta fiesta del freestyle mundial llega a Chile por tercera vez, luego de pisar tierras nacionales en 2015, en la explanada del Cementerio General, y en 2021 cuando se tomó uno de los escenarios más emblemáticos del país: La Quinta Vergara. En esta oportunidad, la Final Internacional de Red Bull Batalla se tomará un nuevo venue emblemático como lo es el Movistar Arena de Santiago.

“Siento que en este caso nos pilla en un buen momento del freestyle chileno, de mi carrera y la de El Menor, creo que estamos listos para representar a Chile como se debe”, afirma Teorema sobre la Final Internacional

La transmisión de Chilevisión será a través de televisión abierta y plataformas digitales.