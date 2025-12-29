¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

Netflix arrancará 2026 con una serie documental enfocada en una institución de la música británica. Bajo el título Take That, el proyecto de tres episodios se centra en la historia y legado de la boy band conformada por Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange y Robbie Williams.

“No hay nada como estar en una banda”, afirma Barlow en el adelanto liberado este lunes, un primer vistazo al archivo compuesto por imágenes inéditas y material personal de los músicos.que en su momento registraron 12 sencillos número 1 en el Reino Unido y han vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo.

La plataforma de streaming detalló que todos los integrantes (actuales y antiguos) participaron en la realización de la docuserie y confirmó que su lanzamiento está programado para el próximo 27 de enero de 2026.

“Desde sus inicios como quinteto formado en Manchester hasta convertirse en superestrellas del pop, revive la camaradería, el caos y la resiliencia que impulsaron su meteórico ascenso, su dramática separación y uno de los mayores regresos en la historia de la música británica. Contada en sus propias palabras, esta es la historia profundamente personal y definitiva de Take That”, apunta la sinopsis.

Revisa el avance a continuación: