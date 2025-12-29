SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    La plataforma de streaming liberó el primer adelanto de la serie documental centrada en la boy band británica. Según la compañía, el proyecto “revive la camaradería, el caos y la resiliencia” de la agrupación.

    Por 
    Equipo de Culto
    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Netflix arrancará 2026 con una serie documental enfocada en una institución de la música británica. Bajo el título Take That, el proyecto de tres episodios se centra en la historia y legado de la boy band conformada por Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange y Robbie Williams.

    “No hay nada como estar en una banda”, afirma Barlow en el adelanto liberado este lunes, un primer vistazo al archivo compuesto por imágenes inéditas y material personal de los músicos.que en su momento registraron 12 sencillos número 1 en el Reino Unido y han vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo.

    La plataforma de streaming detalló que todos los integrantes (actuales y antiguos) participaron en la realización de la docuserie y confirmó que su lanzamiento está programado para el próximo 27 de enero de 2026.

    “Desde sus inicios como quinteto formado en Manchester hasta convertirse en superestrellas del pop, revive la camaradería, el caos y la resiliencia que impulsaron su meteórico ascenso, su dramática separación y uno de los mayores regresos en la historia de la música británica. Contada en sus propias palabras, esta es la historia profundamente personal y definitiva de Take That”, apunta la sinopsis.

    Revisa el avance a continuación:

    Lee también:

    Más sobre:MúsicaTake ThatNetflixGary BarlowHoward DonaldMark OwenJason OrangeRobbie WilliamsSeriesSeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela

    Presidente electo José Antonio Kast se reunirá con empresarios en evento de Icare

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia

    Incendios forestales afectan a la Región Metropolitana: uno es en Las Condes, cerca del estadio Claro Arena de la UC

    Senapred declara alerta roja y activa alerta SAE en la comuna de Litueche

    UDI endurece el tono por cirugía a la madre de ministra de Salud: va a Contraloría y pide citar a director del hospital

    Lo más leído

    1.
    Colombina Parra: “Yo no quería ser Parra. Quería que me respetaran siendo nadie. Pero todo eso hoy ya no me afecta”

    Colombina Parra: “Yo no quería ser Parra. Quería que me respetaran siendo nadie. Pero todo eso hoy ya no me afecta”

    2.
    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    3.
    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    4.
    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    Los horarios de supermercados Tottus previo al Año Nuevo

    Los horarios de supermercados Tottus previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo
    Chile

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    Incendios forestales afectan a la Región Metropolitana: uno es en Las Condes, cerca del estadio Claro Arena de la UC

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    Presidente electo José Antonio Kast se reunirá con empresarios en evento de Icare
    Negocios

    Presidente electo José Antonio Kast se reunirá con empresarios en evento de Icare

    La ley de permisos sectoriales avanza en su implementación: siete instituciones serán supervisadas

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores
    El Deportivo

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores

    La sincera confesión de Erick Pulgar: “Me siento más referente en Flamengo que en la Selección”

    Paqui Meneghini aborda su gran objetivo en la U tras ser presentado en el CDA

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie
    Cultura y entretención

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Jonathan Mardones gana el Premio Nuevas Plumas Chile 2025 con una crónica sobre Violeta Parra

    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela
    Mundo

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela

    China pone a prueba a Taiwán con ejercicios militares y envía “severa advertencia” en medio de tensiones con EE.UU. y Japón

    Zelensky niega que Kiev atacara una residencia de Putin en Nóvgorod y acusa a Rusia de “socavar” la diplomacia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana