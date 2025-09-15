SUSCRÍBETE
Culto

La mágica historia de Noah Wyle: de eterno nominado a gran ganador de los Emmy 2025

Tras obtener cinco candidaturas en los años 90 por su papel en ER, el protagonista de The Pitt alcanzó la gloria en la ceremonia realizada este domingo. Tres décadas después de su despegue, analiza el éxito con una perspectiva más madura. Ya alista los capítulos de la segunda temporada de la ficción de HBO Max.

Gonzalo Valdivia 
Gonzalo Valdivia
La mágica historia de Noah Wyle: de eterno nominado a gran ganador de los Emmy 2025

Tras cinco intentos en los 90, Noah Wyle por fin celebró en los Emmy. El actor de 54 años se adueñó del galardón a Mejor actor de serie de drama en reconocimiento a su protagónico en The pitt, superando una competencia que incluía a Pedro Pascal (The last of us), Gary Oldman (Caballos lentos), Sterling K. Brown (Paradise) y Adam Scott (Severance).

Su historia tiene un componente mágico: el triunfo reconoce su trabajo en otro drama médico, el género con el saltó a la fama hace tres décadas. Si entonces aspiró al premio por su labor como el Dr. John Carter de ER, ahora conquistó la gloria gracias a su interpretación del Dr. Michael “Robby” Robinavitch en la producción de HBO Max ambientada en el ficticio Pittsburgh Trauma Medical Center.

Chris Pizzello

“Qué sueño es esto”, exclamó al subir al escenario del Peacock Theater, para luego dedicar palabras a sus compañeros de categoría. Fiel a la naturaleza de la serie que lidera, cerró su discurso dedicándoles el premio a los trabajadores de la salud. “Sobre todo a todos los que van a empezar o terminar su turno esta noche, gracias por estar en ese trabajo. Esto es para ustedes”, indicó.

En medio de la emoción, una parte del discurso pudo haber pasado algo desapercibida, el momento en que agradeció “a todos en HBO Max y a Warner Bros. Television por permitir que se dieran las condiciones para que un rayo cayera en mi vida dos veces. John Wells, gracias por ser ese rayo”.

Wells fue la principal fuerza creativa de ER durante gran parte de su extensión. Aunque esa ficción fue emitida por un canal diferente (NBC), ambas comparten múltiples rasgos. El principal, el nervio de una historia que transcurre al interior de un servicio de urgencias donde llegan casos de diversa naturaleza y los recursos humanos y económicos son limitados. El realizador produce la serie a través de su compañía, John Wells Productions, y dirige el primer y el último episodio de la primera temporada.

Fue R. Scott Gemmill, showrunner y creador de The pitt, quien contactó a Wyle para evaluar la posibilidad de hacer un revival de ER centrado en un maduro John Carter. Esa opción se desvaneció porque Warner Bros. Television no alcanzó un acuerdo con el patrimonio de Michael Crichton, a cargo de su viuda, Sherri Crichton. Entonces aparecieron nuevos personajes y el concepto de un hospital de Pittsburgh, las bases de The pitt. En agosto de 2024, cuando el rodaje ya estaba en marcha, el equipo sufrió un duro golpe: Crichton demandó a Wells, Gemmill, Wyle y al estudio.

Aunque no impidió su estreno, programado en enero pasado en la plataforma de streaming, la acción judicial dejó malas sensaciones entre todos los involucrados. “Esto mancha el legado, y no debería haberlo hecho. En algún momento, esto pudo haber sido una colaboración. Y cuando no se pudo, no tenía por qué volverse agrio”, declaró Wyle a Variety en abril de este año.

Superada esa controversia y con su primer Emmy en el bolsillo, el actor se asoma a un nuevo capítulo de su carrera. Y lo hace reconociendo que nunca pudo consolidar el estrellato que prometía durante su época como parte del elenco de ER.

“Soy una persona diferente y es un poco más dulce tenerlo como una segunda oportunidad, un segundo acto. Es realmente gratificante volver a hacer un trabajo que conecta con tanta gente. La primera vez no tienes la perspectiva de saber lo inusual que es ese tipo de éxito”, indicó a The Hollywood Reporter-

Como ya es oficial, volverá a ponerse en la piel del Dr. Robby en la segunda entrega de The pitt. La historia estará ambientada durante el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Tal como la primera, llegará a HBO Max en enero de 2026.

El gallito

El Emmy a Mejor serie de drama era una carrera de dos: Severance, la ficción más nominada de esta edición, versus The pitt, un fenómeno al alza desde que terminó, en abril pasado. Ambas llegaron a la última parte de la ceremonia televisada con dos premios cada una (curiosamente el premio a dirección recayó en Caballos lentos y el de guión fue para Andor).

Finalmente se impuso la ficción protagonizada por Noah Wyle, una historia efectiva y emocional que funciona por episodios y como un todo. Tampoco hizo daño que esté filmada en Los Angeles y aplique un modelo de producción cada vez más inusual en la era del streaming, que permite que vuelva cada año.

A juicio de The Wrap, el momento en que se estrenó pudo haberla ayudado a desplazar a su competencia. “The pitt puede que haya superado la gran ventaja de Severance en nominaciones simplemente por ser más emotiva y oportuna, dado su estreno a principios de 2025, mientras la administración Trump implementaba cambios que pondrían en peligro la atención médica para muchas personas. The pitt siempre se sintió más como una serie de los Emmy a pesar de las estadísticas que favorecían a Severance”, señalò el medio.

Por su parte, The Hollywood Reporter opinó que “sin duda a The pitt le ayudó ser el nuevo y brillante juguete, y a Severance sin duda le perjudicó el intervalo de casi tres años entre su primera y segunda temporada. Los miembros de la Academia de Televisión con los que interactué hablaron de ‘enamorarse’ de los personajes de The pitt, mientras que los de Severance les parecieron demasiado ‘fríos’”.

Mientras The pitt volverá a inicios de 2026, Severance aún no comienza el rodaje de su tercer ciclo, por lo que difícilmente se encontrarán en los Emmy 2026. El segundo round tendrá que esperar.

Más sobre:SeriesLa Tercera PMNoah WyleThe PittHBOHBO MaxERR. Scott GemmillJohn WellsSeverancePedro PascalGary OldmanSterling K. BrownAdam ScottMichael CrichtonSeries de CultoQue Ver

