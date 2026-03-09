La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

Una de las mejores películas de 2025 alista su aterrizaje en el streaming. La única opción, el largometraje más reciente del director Park Chan-wook, llegará a la plataforma Mubi en los próximos días.

El autor de Oldboy (2003) y La decisión de partir (2022) monta una mordaz sátira que gira en torno a Man-su (Lee Byung-hun), un jefe de familia que es despedido de la compañía papelera donde ha trabajado fielmente durante 25 años y se sumerge en una peligrosa trama para eliminar a los postulantes al trabajo que anhela.

A espaldas de su esposa e hijos, se transforma en la principal amenaza de un grupo de hombres que lidian con sus propias miserias y están tanto o más atribulados que él.

La cinta es una adaptación de The ax (1997), el libro de Donald Westlake que el griego Costa-Gavras llevó al cine en 2005.

“Creo que sería especialmente interesante si La única opción tuviera un remake en Estados Unidos o Chile”, declaró el realizador surcoeano a Culto en la previa al debut del filme en salas nacionales, en enero pasado.

Estrenada en el Festival de Venecia 2025, consiguió tres nominaciones a los Globos de Oro: Mejor película de comedia o musical, Mejor actor de comedia o musical y Mejor película en lengua no inglesa.

Mubi anunció que estará disponible en su catálogo a partir del próximo viernes 13 de marzo.

Revisa su trailer a continuación: