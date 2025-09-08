La ganadora de 14 premios GRAMMY, así como de un Oscar y un Emmy, Lady Gaga estrenó el video musical de su nuevo sencillo “The Dead Dance”. Marcando su primera colaboración creativa con el visionario director Tim Burton. El video fue producido por Gaga y Michael Polansky, junto a Burton y Natalie Testa. El vestuario fue diseñado por Colleen Atwood, con coreografía de Parris Goebel y la participación de Corey Bakeren en el baile.

Gaga compartió: “La inspiración para ‘The Dead Dance’ fue una ruptura, y trata de cómo a veces nos sentimos cuando todo termina; de como el fin de una relación puede matar nuestra capacidad de sentir esperanza sobre el amor. Tiene un ritmo muy cool y funky de fondo. Y ahí es cuando la canción deja de ser solo sobre la relación; se convierte en una celebración de divertirse con tus amigos después de haber pasado por algo difícil y a la vez increíble. No puedo esperar a que la gente la escuche.”

Las primeras reacciones han elogiado “The Dead Dance” como “un exito electropop escalofriante, con una vibra de los años 80” (BILLBOARD).

ROLLING STONE la describió como “una poderosa pista pop” con un “ritmo totalmente listo para la pista de baile”, mientras que NME destacó su energía espeluznante y funky, señalando su “línea de bajo contagiosa, sintetizadores al estilo ‘Thriller’ y toques de guitarra eléctrica.”

Lady Gaga presentó este nuevo single en su regreso a los MTV VMAs este domingo 7 de septiembre, donde además obtuvo el premio a Artista del Año y Video del Año por su colaboración con Bruno Mars en la canción “Die With a Smile.”

Gaga también se encuentra en medio de su gira The MAYHEM Ball World Tour con todas las fechas agotadas, en apoyo de su aclamado octavo álbum de estudio, MAYHEM que debutó en el n.º 1 del Billboard 200 y ha sido certificado Platino por la RIAA.

Lady Gaga revela el video musical de “The dead dance”: míralo aquí