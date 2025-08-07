Lars Ulrich de Metallica revela su último encuentro con Ozzy Osbourne antes de su muerte.

Una de las personas que pudo compartir con Ozzy Osbourne, pocos días antes de su muerte, fue el baterista de Metallica, Lars Ulrich.

El músico, junto a su banda, participó en el show Back to the Beginning, el evento de despedida del “príncipe de las tinieblas”, que reunió a la flor y la nata del heavy metal.

Además de Metallica, participaron Pantera, Slayer, Gojira, entre muchos otros. Fue en ese encuentro, ocurrido el 5 de julio, donde Ulrich compartió con Ozzy, apenas 17 días antes de su muerte.

En una reciente charla con SiriusXM de Howard Stern, el danés rememoró ese encuentro con la leyenda. “Nos quedamos, nos saludamos, nos abrazamos”, recordó Ulrich.

“Él estaba allí y los chicos de Sabbath también, y todos nos colocamos alrededor de [Ozzy], y Ross dirigía el tráfico y me pidió que me sentara en el reposabrazos del trono de Ozzy, junto a él”, añadió.

Ulrich dijo que, a pesar de las limitaciones físicas de Osbourne, el cantante parecía estar bien mentalmente. “Era muy elocuente y muy agudo”, dijo. “Estábamos charlando un rato, pero era muy cálido y él estaba muy presente, coherente. Era solo que su cuerpo no estaba en buena forma, pero su mente... era elocuente, hablaba y estaba en el momento”.