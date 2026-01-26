Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

Un conjunto de librerías independientes de Barrio Italia realizará Librerías Nocturnas –Barrio Italia, una feria de libros y actividades culturales en el espacio público.

El evento se realizará el sábado 31 de enero de 2026, con programación principal entre 18:00 y 23:00 horas, mientras que los stands de librerías estarán abiertos desde las 11:00 de la mañana, incluyendo actividades familiares y de mediación lectora durante toda la jornada.

A partir de las 18:00 horas se concentrarán las presentaciones principales, lecturas, música en vivo y encuentros con autores.

Librerías Nocturnas se desarrollará como una feria temática del libro en la vía pública, con stands de librerías, presentaciones breves, firmas de libros, mediación lectora y pequeñas intervenciones musicales. La iniciativa busca complementar la oferta gastronómica y comercial del barrio, promoviendo un uso activo, seguro y cultural del espacio urbano.

Entre las actividades destacadas se contempla también un bachillerato literario, junto a cuentacuentos, lecturas públicas, firmas de libros y presentaciones musicales. Entre los invitados confirmados se cuentan Alberto Fuguet, Tata Barahona y Dejota Jiménez.

Librerías participantes

Organizan esta iniciativa las librerías de Barrio Italia y sectores aledaños, entre ellas: Aspasia, Inquieta, Librería Salvaje, GatoPez, Pavana Libros, Zoombidos, Qué Leo, Petilú, Kalimera y Bookslight.

La actividad cuenta con la colaboración y apoyo de la Asociación Gremial Barrio Italia–Providencia, y del HUB Providencia, que acompañan la coordinación logística, institucional y de difusión del evento.

Fecha: sábado 31 de enero de 2026

Horario:

– Stands y actividades familiares: desde las 11:00 hrs.

– Programación principal y presentaciones musicales: 18:00 a 23:00 hrs.

Lugar: Avenida Italia, entre Santa Isabel y Caupolicán, Barrio Italia, Providencia