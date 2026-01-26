SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    Con actividades durante todo el día y una programación nocturna que combina literatura, música y encuentros con autores, Librerías Nocturnas transformará Avenida Italia en una feria cultural al aire libre este sábado 31 de enero, celebrando a las librerías independientes y el uso activo del espacio urbano.

    Por 
    Equipo de Culto
    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas toma las calles de Barrio Italia

    Un conjunto de librerías independientes de Barrio Italia realizará Librerías Nocturnas –Barrio Italia, una feria de libros y actividades culturales en el espacio público.

    El evento se realizará el sábado 31 de enero de 2026, con programación principal entre 18:00 y 23:00 horas, mientras que los stands de librerías estarán abiertos desde las 11:00 de la mañana, incluyendo actividades familiares y de mediación lectora durante toda la jornada.

    A partir de las 18:00 horas se concentrarán las presentaciones principales, lecturas, música en vivo y encuentros con autores.

    Librerías Nocturnas se desarrollará como una feria temática del libro en la vía pública, con stands de librerías, presentaciones breves, firmas de libros, mediación lectora y pequeñas intervenciones musicales. La iniciativa busca complementar la oferta gastronómica y comercial del barrio, promoviendo un uso activo, seguro y cultural del espacio urbano.

    Entre las actividades destacadas se contempla también un bachillerato literario, junto a cuentacuentos, lecturas públicas, firmas de libros y presentaciones musicales. Entre los invitados confirmados se cuentan Alberto Fuguet, Tata Barahona y Dejota Jiménez.

    Librerías participantes

    Organizan esta iniciativa las librerías de Barrio Italia y sectores aledaños, entre ellas: Aspasia, Inquieta, Librería Salvaje, GatoPez, Pavana Libros, Zoombidos, Qué Leo, Petilú, Kalimera y Bookslight.

    La actividad cuenta con la colaboración y apoyo de la Asociación Gremial Barrio Italia–Providencia, y del HUB Providencia, que acompañan la coordinación logística, institucional y de difusión del evento.

    Fecha: sábado 31 de enero de 2026

    Horario:

    – Stands y actividades familiares: desde las 11:00 hrs.

    – Programación principal y presentaciones musicales: 18:00 a 23:00 hrs.

    Lugar: Avenida Italia, entre Santa Isabel y Caupolicán, Barrio Italia, Providencia

    Más sobre:LibrosLibrerías NocturnasBarrio ItaliaLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante

    Dictan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para acusado de causar incendio en Lirquén

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    Una risa interpretada como burla desató balacera: tres hombres mueren acribillados en La Florida

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    Lo más leído

    1.
    El primer exorcismo documentado de Chile: el caso que estremeció Santiago en el invierno de 1857

    El primer exorcismo documentado de Chile: el caso que estremeció Santiago en el invierno de 1857

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante
    Chile

    Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante

    Dictan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para acusado de causar incendio en Lirquén

    Una risa interpretada como burla desató balacera: tres hombres mueren acribillados en La Florida

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile
    Negocios

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera
    El Deportivo

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    “¿Dónde están los que se quejaban?”: Brayan Cortés brilla con gran tapada en su debut liguero en Argentinos Juniors

    Dirigió a dos chilenos: DT es acusado de ser despedido del Sochi por depender de ChatGPT

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar
    Cultura y entretención

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    El primer exorcismo documentado de Chile: el caso que estremeció Santiago en el invierno de 1857

    “Los huesos”: Manuela Infante estrena obra sobre memoria, ciencia y música

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota
    Mundo

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur