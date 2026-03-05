Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

La serie documental Huellas y Memorias estrenará nuevos capítulos desde este viernes 6 de marzo. Con una tercera temporada centrada en el pueblo Rapa Nui y una cuarta enfocada en los Lickanantay, el programa será transmitido semanalmente en las plataformas digitales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en su sitio web www.conadi.gob.cl y su canal de YouTube. Próximamente estará disponible en el Canal 13C.

Huellas y Memorias repasa temáticamente a las culturas indígenas, a través de relatos e imágenes que retratan la cotidianeidad de distintos pueblos originarios. La serie tiene su regreso tras el estreno de dos temporadas anteriores sobre los pueblos Mapuche y Aimara, que fueron difundidas en Canal 13C, BioBioTV y plataformas digitales de la CONADI.

“Más que un producto audiovisual de alta factura, Huellas y Memorias es una toma de posición. Durante mucho tiempo otros contaron nuestras historias y así pareció definirse una identidad que, yo diría, estuvo muy cargada de pasado y muy carente de presente y futuro”, afirmó Álvaro Morales Melinao, director nacional de la CONADI, en el lanzamiento de las nuevas temporadas, ocurrido en la Biblioteca Nacional.

La serie está producida por Ilumina Media y cuenta con un registro de alta calidad en tecnología 6K para documentar sus relatos.

Preservación de la memoria y cultura

La tercera temporada se concentra en el pueblo Rapa Nui, dando cuenta de su cosmovisión y cultura; el sentido espiritual de los sitios ceremoniales; la restitución de objetos y restos ancestrales; los esfuerzos por mantener su lengua; la importancia del mahute (planta autóctona); las prácticas y saberes de la medicina tradicional, enfocada en la compasión, la verdad y el equilibrio cuerpo–espíritu, entre otras temáticas.

Lynn Rapu Tuki, quien es rapa nui y director del Ballet Kari Kari, quedó feliz y satisfecho con el resultado final de los capítulos que retratan a su pueblo, y expresó que “ojalá siga este proyecto porque hay materiales muy importantes para mostrar a todo Chile, para que la gente tenga más conocimientos sobre nosotros, los rapa nui. Somos partes del país también”.

Huellas y Memorias

La cuarta temporada apunta al pueblo Lickanantay, también conocidos como atacameños. Las grabaciones incluyen prácticas ligadas a los ciclos de la naturaleza, las tradiciones vinculadas al trigo y maíz y ceremonias de ofrenda a la tierra (Patahoiri) y a los antepasados (Mallkus) en las cumbres volcánicas, por ejemplo.

Pablo Cruz, quien fue el encargado de representar al pueblo Lickanantay en la ceremonia, afirmó que “fue muy emocionante lo que vimos, ya que refuerza más a los pueblos indígenas y la senda de fortalecimiento de nuestras culturas” y agregó: “Debemos visibilizarnos, porque hay muchas cosas que se desconocen, en cuanto a nuestra sabiduría y nuestro legado cultural”.