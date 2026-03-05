SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Huellas y Memorias, un proyecto televisivo de la CONADI centrado en las vivencias y costumbres de diversos pueblos originarios, regresará con dos temporadas que pondrán su foco en los Rapa Nui y los Lickanantay.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Huellas y Memorias

    La serie documental Huellas y Memorias estrenará nuevos capítulos desde este viernes 6 de marzo. Con una tercera temporada centrada en el pueblo Rapa Nui y una cuarta enfocada en los Lickanantay, el programa será transmitido semanalmente en las plataformas digitales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en su sitio web www.conadi.gob.cl y su canal de YouTube. Próximamente estará disponible en el Canal 13C.

    Huellas y Memorias repasa temáticamente a las culturas indígenas, a través de relatos e imágenes que retratan la cotidianeidad de distintos pueblos originarios. La serie tiene su regreso tras el estreno de dos temporadas anteriores sobre los pueblos Mapuche y Aimara, que fueron difundidas en Canal 13C, BioBioTV y plataformas digitales de la CONADI.

    Huellas y Memorias

    Más que un producto audiovisual de alta factura, Huellas y Memorias es una toma de posición. Durante mucho tiempo otros contaron nuestras historias y así pareció definirse una identidad que, yo diría, estuvo muy cargada de pasado y muy carente de presente y futuro”, afirmó Álvaro Morales Melinao, director nacional de la CONADI, en el lanzamiento de las nuevas temporadas, ocurrido en la Biblioteca Nacional.

    La serie está producida por Ilumina Media y cuenta con un registro de alta calidad en tecnología 6K para documentar sus relatos.

    Huellas y Memorias

    Preservación de la memoria y cultura

    La tercera temporada se concentra en el pueblo Rapa Nui, dando cuenta de su cosmovisión y cultura; el sentido espiritual de los sitios ceremoniales; la restitución de objetos y restos ancestrales; los esfuerzos por mantener su lengua; la importancia del mahute (planta autóctona); las prácticas y saberes de la medicina tradicional, enfocada en la compasión, la verdad y el equilibrio cuerpo–espíritu, entre otras temáticas.

    Lynn Rapu Tuki, quien es rapa nui y director del Ballet Kari Kari, quedó feliz y satisfecho con el resultado final de los capítulos que retratan a su pueblo, y expresó que “ojalá siga este proyecto porque hay materiales muy importantes para mostrar a todo Chile, para que la gente tenga más conocimientos sobre nosotros, los rapa nui. Somos partes del país también”.

    Huellas y Memorias

    La cuarta temporada apunta al pueblo Lickanantay, también conocidos como atacameños. Las grabaciones incluyen prácticas ligadas a los ciclos de la naturaleza, las tradiciones vinculadas al trigo y maíz y ceremonias de ofrenda a la tierra (Patahoiri) y a los antepasados (Mallkus) en las cumbres volcánicas, por ejemplo.

    Pablo Cruz, quien fue el encargado de representar al pueblo Lickanantay en la ceremonia, afirmó que “fue muy emocionante lo que vimos, ya que refuerza más a los pueblos indígenas y la senda de fortalecimiento de nuestras culturas” y agregó: “Debemos visibilizarnos, porque hay muchas cosas que se desconocen, en cuanto a nuestra sabiduría y nuestro legado cultural”.

    Huellas y Memorias

    Lee también:

    Más sobre:Huellas y MemoriasRapa NuiLickanantayPueblos originariosPueblos indígenasIndígenaTelevisiónCONADIMapucheAimaraDocumentalSeriesSerie

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    Lo más leído

    1.
    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    2.
    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    3.
    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    4.
    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    5.
    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”
    Chile

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Ministra Delpiano y muerte de cabo Carlos Palacios del Ejército: “Lo central es esclarecer lo ocurrido”

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto
    El Deportivo

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias
    Cultura y entretención

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    “Mi poder es absoluto”: mira el trailer de la temporada final de The Boys

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda