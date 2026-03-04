SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Culto

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Nominada a 13 categorías de los Premios Oscar, la película está plagada de grandes personajes e interpretaciones. La actriz que encarna Perfidia Beverly Hills reveló las conversaciones que ha mantenido con Paul Thomas Anderson en torno a una posible continuación.

    Por 
    Equipo de Culto
    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Nominada a 13 categorías de los Oscar, Una batalla tras otra es una de las películas más descollantes del último año y una de las cintas más impecables de la carrera de Paul Thomas Anderson.

    Una de las grandes actuaciones del filme la brinda Teyana Taylor, la actriz a cargo de encarnar a Perfidia Beverly Hills. La intérprete que da vida a la mamá de Charlene (Chase Infiniti) y pareja de Ghetto Pat (Leonardo DiCaprio) se apropia de la primera parte del largometraje. Hasta que se esfuma sin dejar rastro y se produce un salto temporal de 15 años.

    En una reciente entrevista con IndieWire, la actriz estadounidense desclasificó sus charlas con el director de Magnolia (1999) y entregó una pizca de esperanza a quienes se quedaron con ganas de ver más de su rol.

    “De vez en cuando, bromeo con Paul y le digo: tenemos que ver qué hizo Perfidia en esos 16 años”, indicó al medio, junto con compartir las preguntas que le despertó la última imagen de Willa / Charlene en la historia. “¿Adónde va realmente? ¿Liberará a Deandra? ¿Encontrará a su mamá? Me encanta que todavía haya esperanza, y que haya espacio para una pequeña segunda parte”.

    Consultada sobre cuán serio ha sido su diálogo con Anderson sobre ese tema, respondió: “Las conversaciones son muy, muy reales. Quiero confirmarles a todos que le estoy rogando a PTA que nos lo conceda. Le estoy rogando que nos lo conceda”.

    Una batalla tras otra está disponible en la plataforma HBO Max y acaba de volver a los cines chilenos con algunas funciones a raíz de la inminente ceremonia de los Oscar, que se celebrará el próximo 15 de marzo.

