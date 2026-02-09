SUSCRÍBETE POR $1100
    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    El cineasta de Una Batalla Tras Otra se impuso en los Premios del Sindicato de Directores y se anotó una victoria que suele ser determinante en la disputa por los Premios de la Academia. Esta era la tercera nominación de su carrera.

    Por 
    Equipo de Culto
    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Paul Thomas Anderson acaricia el Oscar a Mejor director. Tras años cerca de la gloria, pero sin poder apoderarse de ella, el autor de Magnolia (1999) y El hilo fantasma (2017) avanza a paso firme para consagrarse en la ceremonia del próximo 15 de marzo.

    Este sábado, ante figuras como Christopher Nolan, Steven Spielberg y el propio Leonardo DiCaprio, el cineasta festejó en los Premios del Sindicato de Directores (DGA, por sus siglas en inglés) gracias a su trabajo en Una batalla tras otra. Antes había sido nominado dos veces en su carrera (Petróleo sangriento, Licorice pizza), pero sin éxito.

    Anderson desplazó a Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo), Guillermo del Toro (Frankenstein) y Ryan Coogler (Pecadores), y aseguró una victoria que suele ser determinante en la carrera por los Premios de la Academia.

    En los últimos 20 años sólo en dos ocasiones su triunfador no ha sido el mismo que el ganador de la estatuilla dorada: Ben Affleck (Argo) en 2013 y Sam Mendes (1917) en 2020.

    Una batalla tras otra cuenta con 13 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor guión adaptado, Mejor actor, Mejor actriz de reparto y Mejor actor de reparto. Sólo la supera Pecadores, que totalizó 16 y se adueñó de una marca histórica.

    Ambos filmes se pueden ver actualmente en la plataforma HBO Max.

