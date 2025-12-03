“Malvado y repugnante”: la molestia de Sabrina Carpenter con el gobierno de Trump por el uso no autorizado de su música

Molesta reaccionó la estrella Sabrina Carpenter, ante el uso de una de sus canciones en una reciente publicación de la cuenta oficial de la Casa Blanca, en la red social TikTok

El video en cuestión, uno más de los que ha publicado la cuenta en el último tiempo, muestra una redada de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestando a varias personas, en lo que parece ser la ciudad de Chicago.

Tal como en otros videos similares, en el mismo tenor, el registro de 16 segundos usó una canción pop para musicalizar la escena. Por ejemplo, recientemente usaron The Fate of Ophelia, de Taylor Swift. Una construcción a tono con el formato de las redes sociales.

Esta vez, el video que muestra la redada del ICE recurrió a la canción Juno, de Sabrina Carpenter. De allí la molestia de la artista. “Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí, ni a mi música para beneficiar tu agenda inhumana”, replicó la cantante en la misma red social.

Los medios estadounidenses pidieron una reacción a la Casa Blanca, y preguntaron si se había pedido permiso a la cantante para usar su música. La respuesta de la vocera Abigail Jackson compartida a Newsweek, fue eludir el bulto. “Un mensaje breve y conciso para Sabrina Carpenter: No nos disculparemos por deportar a peligrosos asesinos ilegales, violadores y pedófilos de nuestro país. Cualquiera que defienda a estos monstruos repugnantes debe ser estúpido, ¿o es que es lento?“.

Sabrina Carpenter

La molestia de Carpenter también se explica por el giro que le dio la publicación a Juno, uno de los temas de su álbum Short n’ Sweet (2024), su primer número uno en el Billboard 200. En su recién finalizada gira, antes de cantar Juno la cantante bromeaba con alguna persona del público, o incluso con algún famoso presente (como a Millie Bobbie Brown o SZA), simulando un “arresto” con peludas esposas rosas por ser “demasiado atractiva”.

De hecho, un guiño a una de las frases de la canción “¿Quieres probar algunas posiciones bellaquitas?“, está en el video publicado por la Casa Blanca, lo que explica la molestia de la cantante.

En las recientes elecciones presidenciales en EE.UU., Carpenter apoyó a la rival de Trump, Kamala Harris. Tras la victoria del expresidente, la cantante comentó en un concierto: “Lo siento por nuestro país, y a las mujeres aquí presentes, las quiero muchísimo... Espero de verdad que puedan disfrutar del resto de esta noche, porque se lo merecen”.

Sabrina Carpenter performs during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 2, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni Mario Anzuoni

No es la primera vez que la administración Trump se cruza con alguna estrella por el uso, sin autorización, de su música. Hace menos de un mes, El Departamento de Seguridad Nacional publicó en Instagram un video de una redada del ICEI, acompañado con la canción All-American Bitch, de Olivia Rodrigo. La misma cantante, crítica con el gobierno, reaccionó respondiendo en los comentarios: “Nunca uses mis canciones para promover tu propaganda racista y de odio”.

Misma cosa con el cantautor Kenny Loggins, quien expresó duras críticas al gobierno por el uso de su canción Danger Zone en un video generado con IA en que se ve a Trump arrojando heces a un grupo de manifestantes.

Por su lado, polémicas aparte, Sabrina Carpenter se alista para su debut en Latinoamérica, con fechas en festivales, que incluyen a Lollapalooza Chile (donde se presentará el viernes 13 de marzo), Lollapalooza Argentina, Asuncionico y Estéreo Picnic.