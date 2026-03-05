“Mi poder es absoluto”: mira el trailer de la temporada final de The Boys

Tras siete años de vida, The Boys alista su despedida. La sátira del mundo de los superhéroes lanzará el próximo 8 de abril los dos primeros episodios de su quinta temporada en Prime Video.

Como se aprecia en el primer adelanto, hay mucho en juego. “Mi poder es absoluto. A niveles que nadie ha soñado. Pero tengo un destino más grande”, pronuncia Homelander (Antony Starr). “Necesitamos preparar a Estados Unidos para mi ascensión”, dice en otro momento.

En tanto, Butcher (Karl Urban), de vuelta en acción, lidera un equipo que se propone usar un virus que eliminará a todos los Supes del mapa.

“Son superados por el tamaño de los cientos de superhéroes que hay en cada pueblo del país, a quienes se les ha dado autoridad sobre la policía. Así que realmente es una verdadera resistencia clandestina contra un gobierno fascista, lo que definitivamente no tiene comparación ni paralelo con nada que esté sucediendo en cualquier parte del mundo”, explicó Eric Kripke a The Hollywood Reporter en octubre pasado.

En esa misma instancia habló sobre el papel clave que jugarán los personajes del spin-off, aclarando un matiz: “The Boys trata sobre The Boys y Gen V trata sobre Gen V. Los personajes brindan asistencias cruciales, pero sigue siendo sobre The Boys, y puedes verla sin haber visto Gen V y viceversa. Pero ver ambas sigue siendo una experiencia mucho más divertida”.

Revisa el trailer a continuación: