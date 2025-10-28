Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Hasta el Campus Oriente de la Universidad Católica llegaron los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Camila Vallejo (Segegob) y Carolina Arredondo (Culturas) con flores blancas para rendir el último adiós al emblemático actor Héctor “Tito” Noguera, quien falleció a la edad de 88 años, luego que su salud se deteriorara producto de un cáncer.

El Presidente Gabriel Boric no se hizo presente en el velorio, pues se encuentra ad portas de tomar un vuelo rumbo a Corea del Sur, para participar de una nueva edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

No obstante, el Mandatario visitó al actor la tarde del lunes, para acompañarlo en sus últimas horas de vida. Además, el jefe de Estado decretó duelo oficial por la muerte del intérprete.

En el velorio, la ministra Arredondo conversó con la prensa y destacó “la oportunidad de honrar la carrera de Tito Noguera, de más de 60 años de trayectoria”.

“Da cuenta de una persona muy vital en lo laboral, artísticamente, pero también de un creador, de un artista que compartió a través de las pantallas con muchas personas a lo largo de todo el país y por eso yo creo que los chilenos y chilenas lo quieren, lo reconocen, es una persona que recibió uno de los reconocimientos más importantes que entrega el Estado de Chile a través del Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisual”, señaló.

Junto con ello, resaltó que el actor “encabeza una familia que también de alguna u otra forma va a poder continuar su legado en lo artístico, una familia que se ha dedicado tanto a sus hijas, hijos, nietas, también al ámbito cultural”.

“Hoy día nos toca honrarlo”, sostuvo, agregando que el duelo nacional “permite poder compartir en todos los rincones del país el legado y la importancia de la figura de Héctor Noguera”.

A modo personal la ministra, quien además fue colega del actor, destacó que “ la generosidad de Tito Noguera quedó plasmada en cómo él compartió su experiencia a través de la formación con muchas generaciones , desde la Universidad Católica, desde la Universidad Mayor, a través de Teatro Camino”.

“Me incluyo dentro de esas generaciones que fuimos formadas por Tito, es decir, muchos vemos en él un maestro que hoy día parte, y por supuesto quienes compartimos en lo laboral también nos sentimos muy tocados", sostuvo.

El Campus Oriente de la Universidad Católica abrió sus puertas al público a las 16.00 horas para homenajear al destacado actor nacional. Durante el miércoles continuará el velorio en el mismo lugar. En tanto, el jueves se desarrollará el funeral.