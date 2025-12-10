VOTA INFORMADO por $1100
    Culto

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española

    El icónico cantante formó parte medular del rock de España desde fines de los años 80 con su conjunto. Se desconocen las causas de su muerte.

    Equipo de Culto
    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española

    La música española está de luto y en estado de shock: ha perdido a una de las grandes figuras de su historia. Roberto Iniesta, vocalista de la banda Extremoduro, más conocido en la industria musical como “Robe”, falleció a los 63, según informó la misma banda en sus redes sociales.

    El conjunto estaba adscrito al rock y tuvo un desarrollo entre fines de los 80 hasta su separación en 2019, consagrando varios períodos de éxito.

    Las causas de la muerte del artista no han sido reveladas, no obstante durante el último tiempo se vio aquejado por untromboembolismo pulmonar.

    Mediante un comunicado con la frase “hasta siempre Robe, hasta siempre siempre”, la agrupación despidió al músico, cantante y compositor.

    “Hoy, día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, comenzaron escribiendo.

    “Pero por encima de todo esto, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona”, continuaron.

    Luego agregaron: “Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida”.

    En nombre de Extremoduro dedicaron sobre el final: “Gracias Robe, gracias, maestro. Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado. ¡Al camino recto por el más torcido! ¡Vuela alto, hombre pájaro!”, cerraron.

