Neftlix lanza tráiler de Stranger Things: Tales from ‘85: nuevo spin-off animado en Hawkins

A través de YouTube y sus redes sociales, Netflix publicó el primer tráiler de Stranger Things: Tales from ‘85, serie animada que profundizará en los hechos sucedidos entre la segunda y la tercera temporada del exitoso programa de ciencia ficción. El adelanto muestra el regreso de Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max a los enfrentamientos con criaturas tenebrosas y a los misterios del Upside Down, pero ahora con una estética y enfoque más familiar.

Créditos a Netflix

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, creadores y guionistas de la serie original, junto a la de Shawn Levy, Dan Cohen y Eric Robles. Este último, quien ejerció en el pasado como productor ejecutivo de Fanboy y Chum Chum y Glitch Techs, ahora cumple labores de showrunner y tiene el mayor control creativo sobre el proyecto, aunque en colaboración con los hermanos Duffer. Los actores de la serie original no regresarán a interpretar a sus personajes.

Según las sinopsis oficiales, Tales From ’85 retoma la historia con Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max en el invierno de 1985. Ahora los personajes deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal, al notar que nuevas criaturas del Upside Down empiezan a aparecer en Hawkins (algunas descripciones mencionan a “zombies calabaza” y monstruos con forma de enredadera).

La serie tendrá su estreno en Netflix el 23 de abril.

¿Qué se sabe del proyecto?

Descripciones oficiales enfatizan que la serie buscará generar la misma mezcla de nostalgia y terror que intentaba transmitir Stranger Things, aunque ahora con un planteamiento familiar y una estética más colorida, con tonos brillantes y una animación que presenta a los personajes con cabezas grandes y expresivas.

Al respecto, los hermanos Duffer han declarado que la serie pretende recrear el estilo de dibujos animados característicos de los años 80. Robles complementó esto mencionando a series de “terror infantil” como Scooby-Doo y Los verdaderos cazafantasmas como referencias para Tales of 85’.

Créditos a Netflix

Los creadores de Strager Things declararon en 2022 que tenían intenciones de expandir el universo de Hawkins con spin-offs de la franquicia. Esta nueva serie es el primer proyecto que saldrá tras el final del show original, estrenado en diciembre del año pasado, y no se ha desmentido que sea la última vez que volvamos al Upside Down.

Con el tráiler se confirmó a gran parte del elenco que prestará su voz a los protagonistas de la saga en Tales from ‘85, reemplazando a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Sadie Sink y el resto de intérpretes que no participarán en este proyecto.

Nuevo Elenco

Brett Gipson será Jim Hopper

Luca Diaz será Mike Wheeler

Brooklyn Davey Norstedt será Once / Jane Hopper

Braxton Quinney será Dustin Henderson

Elisha Williams será Lucas Sinclair

Ben Plessala será Will Byers

Jolie Hoang-Rappaport será Max Mayfield

Jeremy Jordan será Steve Harrington

Además, se anunció que en el reparto también estarán Odessa A’zion (recientemente elogiada por su papel en Marty Supremo (2025), Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips, aunque todavía no se sabe qué roles interpretarán.