SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Neil Young, el eterno disidente

    Estas últimas semanas, Neil Young ha estado dedicado a ofrecer su música de forma gratuita a los residentes de Groenlandia para “aliviarles su estrés ante un gobierno impopular y temporal”. A sus 80 años, Neil Young sigue fiel a ese mantra que firmó en su etapa más lúcida: “es mejor arder que apagarse lentamente”.   

    Ignacio OlivaresPor 
    Ignacio Olivares
    Extraído de La Tercera

    En una realidad paralela, Neil Young habría sido perseguido por ICE y, probablemente, devuelto al otro lado de la frontera con Canadá. Pero hace sesenta años, el músico llegó como inmigrante ilegal a Estados Unidos, al volante de una carroza fúnebre modificada y se afincó en las colinas de Los Ángeles para comenzar una carrera artística que se sostendría por varias décadas. Era 1966 cuando Young cosechó las semillas del sueño americano y se alió con varias mentes afines para desarrollar el folk rock característico de su época. En 1970, con la fama a cuestas, el cantante y guitarrista consiguió una tarjeta de residencia permanente y comenzó a pagar impuestos mientras la actualidad comenzaba a perfilar su condición de disidente crónico. Ese mismo año la masacre de cuatro estudiantes que protestaban en la universidad de Kent State lo inspiró para escribir “Ohio”, una reacción inmediata que grabó junto a sus socios Crosby, Stills y Nash. La canción, que parecía un reporteo en escena de la tragedia, nombraba a Nixon como responsable directo: de paso, inauguraba una historia de permanentes desencuentros de Young con los presidentes de turno de su país adoptivo. Este activismo de “respuesta rápida” también apareció en canciones como “Southern Man” y “Alabama”, donde despotricaba -y generalizaba- contra el racismo sistémico del sur estadounidense. La réplica, claro, fue más famosa que sus creaciones: Lynyrd Skynyrd lo enfrentó con “Sweet home Alabama” y logró anotarse un clásico instantáneo en la historia del rock. Con los años, Neil Young debió reconocer que sus letras habían sido “acusatorias y condescendientes” y que mereció con creces la contestación de la banda sureña. En los ochenta, Young vivió una etapa contradictoria con su historial de luchas políticas y sociales. Cuando se esperaba que desafiara a Ronald Reagan por sus estrategias conservadoras, el músico abrazó ideas libertarias y fustigó la dependencia del bienestar social que tanto defendía el partido demócrata. Tampoco fue tan explícito en su crítica al PMRC (la asociación de padres que exigían advertir y censurar ciertas letras explícitas) como sí lo fueron Frank Zappa y Dee Snider (Twister Sister) al testificar ante el Senado. Parte de la fanaticada que había seguido a Neil Young en sus inicios le dio la espalda ante esta supuesta falta de compromiso. Poco les importaba que Young hubiera cofundado Farm Aid junto a Willie Nelson y John Mellencamp en 1985, para ayudar a la agricultura familiar frente a las agrocorporaciones o que desarrollara The Bridge School, una fundación de apoyo a niños con discapacidades severas (inspirado en la parálisis cerebral de su hijo Ben). En los albores del siglo XXI, Neil Young apoyó la actitud patriota que inflamó Estados Unidos tras el ataque a las Torres Gemelas. Pero con el paso de los meses se volvió un crítico acérrimo de George W. Bush a quien le dedicó un disco completo (“Living with war”) y una canción que, sin mayores rodeos, se titulaba “Let’s impeach the president”. Ni la llegada al poder de Barack Obama apaciguó los ímpetus de Neil: el artista lo acusó de no cumplir sus promesas electorales al permitir la expansión del fracking y el desarrollo de oleoductos. Entre testarudo y confrontacional, Neil Young logró canalizar toda su energía disidente en la figura de Donald Trump, quien usó su canción “Rockin’ in the free world” en su primera campaña presidencial. Esa afrenta bastó para que Neil Young comenzara a tramitar la ciudadanía estadounidense: necesitaba el documento para poder votar contra el candidato republicano. El proceso de naturalización fue lento porque Young, en su candidez hippie, admitió que consumía marihuana. Sólo en 2020 logró la ciudadanía y, desde entonces, los dardos han sido cada vez más punzantes contra el gobierno de Trump, al que se refiere como “el régimen”. Estas últimas semanas, Neil Young ha estado dedicado a ofrecer su música de forma gratuita a los residentes de Groenlandia para “aliviarles su estrés ante un gobierno impopular y temporal”. También ha llamado a boicotear a todas las empresas y compañías que, de forma directa o indirecta, apoyan al inquilino actual de la Casa Blanca. Las redadas letales de ICE sólo han agregado más combustible a este músico que, a pesar de ser tratado de viejo cascarrabias, no claudica en eso que él entiende como integridad. A sus 80 años, Neil Young sigue fiel a ese mantra que firmó en su etapa más lúcida: “es mejor arder que apagarse lentamente”.

    Más sobre:Neil YoungLT SabadoOpiniónMúsica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Conaf activa botón rojo en 6 regiones ante peligro de incendios forestales

    Gobierno inicia entrega de Bonos de Recuperación a afectados por lluvias en la RM: más de 800 hogares beneficiados

    Lo más leído

    1.
    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    2.
    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    3.
    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”
    Chile

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Declinación de la minería y productividad

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis
    El Deportivo

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis

    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    El joven esquiador Tomás Holscher reemplaza a Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno tras su grave lesión

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Neil Young, el eterno disidente
    Cultura y entretención

    Neil Young, el eterno disidente

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse
    Mundo

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra