    Penélope Cruz y el casting que casi la hace perder una oportunidad en Hollywood

    Cuando la actriz española bregaba por hacerse de un lugar en Hollywood, tuvo que asistir a un casting al que se preparó a conciencia. Sin embargo se le intentó imponer una condición que no había sido pactada; aceptar hacer escenas de desnudos que no estaban en guión. Cruz se negó.

    Por 
    Equipo de Culto

    Aunque inició su trabajo cinematográfico en su natal España, Penélope Cruz dio el salto internacional que la terminó posicionando como uno de los nombres hispanos destacados en Hollywood.

    Hacia 1998 apareció en el western Hi-Lo Country, y poco a poco se le abrían oportunidades para entrar a castings para producciones de la gran industria. Una de esas, es recordada por la actriz por lo incómodo que fue.

    En un momento le llegó una oportunidad para asistir a un casting que le hubiera permitido ganar un protagónico en Hollywood. La actriz se preparó a conciencia y voló a Estados Unidos solo para la audición.

    Pero las cosas se complicaron. Según contó en una entrevista con la Fundación SAG-AFTRA, sucedió que cuando llegó a la audición, la sorprendieron con una condición que no se había hablado con antelación.

    “Cuando llego, completamente desfasada por el jet lag… me dicen: ‘Oh, tenemos que verte en la oficina’. Querían añadir algo a mi contrato”, explicó. “Dijeron: ‘Si quieres hacer la prueba de cámara, tienes que aceptar que habrá escenas de desnudos que no estaban en el guion’”.

    A Cruz la exigencia la sorprendió y sacó el habla. “Le dije: ‘¿Por qué no me lo dijiste hace 24 horas, antes de subir al avión?’. Aunque ya había hecho películas con escenas de desnudos... en ese momento, no quería pasar por eso”.

    Entonces la española dejó las cosas claras. Prefirió pasar del papel, aunque hizo la prueba. “El director dejó de hablarme, salió de la sala furioso. Llamé a los jefes del estudio. No hablaba inglés, pero en esa reunión sí. Les dije: ‘Si creen que pueden tratar a la gente así... conmigo, no va a funcionar’”.

    Como sea, la actriz dejó el lugar sintiéndose orgullosa. “En ese momento sentí: ‘El día que muera, recordaré este momento’”. Finalmente, su instinto le pagó pues con el tiempo logró posicionarse en Hollywood, participando en películas como Vanilla Sky, La mandolina del capitán Corelli, Blow, entre otras.

