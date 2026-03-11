Pequeña guía práctica y visual para Lollapalooza 2026

Ir a un festival como Lollapalooza Chile es cosa seria. Nos quieren hacer creer que en el Parque O’Higgins todo será libertad, selfies y desenfreno este 13, 14 y 15 de marzo, pero nadie se encarga de recordar que incluso el disfrute necesita disciplina y planificación.

Entrar a Lolla es ingresar a una dimensión tan estimulante como abrumadora, que todo el tiempo exige tomar decisiones que pueden alterar dramáticamente el resultado de la experiencia. Ver un show en vez de otro, llegar antes o después, ir con hijos o en solitario, llevar abrigo o entregarse al calor de las masas. Cada pequeña gran elección —descansar o sumergirse en el Perry’s Stage, ir a comer o descubrir a un artista nuevo— tiene el poder de hacer este festival inolvidable.

Por eso no conviene dejar el destino en manos de la improvisación o el temperamento. En Lollapalooza, la famosa tincada solo traerá dudas e indecisiones, tiempo perdido en deambular por la inmensidad del parque y que se podría estar aprovechando frente a estrellas como Lorde, Deftones o Lewis Capaldi. Además de problemas vergonzosos como la insolación o dolorosos como la deshidratación.

La organización previa, en cambio, solo traerá beneficios: se llega con tiempo a cada escenario, no se sufre con el sol ni con la sed y se ahorran energías, el elemento que menos abunda cuando la tarde termina y los shows más esperados están todavía por empezar.

Para facilitar la vida durante estos tres largos días, ofrecemos esta pequeña guía práctica y visual con lo esencial para llegar a Lollapalooza solo a disfrutar. Descárgala acá y repásala antes de que empiece el show.