SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Pequeña guía práctica y visual para Lollapalooza 2026

    Ir a un festival de tres días es cosa seria y no conviene dejar el destino en manos de la improvisación o el temperamento. Esta guía, junto a una buena planificación, te facilitarán la vida.

    Por 
    La Tercera
    Santiago, 16 de marzo de 2024 Segundo dia de Lollapalooza 2024 en el Parque Cerrillos Bicentenario. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Ir a un festival como Lollapalooza Chile es cosa seria. Nos quieren hacer creer que en el Parque O’Higgins todo será libertad, selfies y desenfreno este 13, 14 y 15 de marzo, pero nadie se encarga de recordar que incluso el disfrute necesita disciplina y planificación.

    Entrar a Lolla es ingresar a una dimensión tan estimulante como abrumadora, que todo el tiempo exige tomar decisiones que pueden alterar dramáticamente el resultado de la experiencia. Ver un show en vez de otro, llegar antes o después, ir con hijos o en solitario, llevar abrigo o entregarse al calor de las masas. Cada pequeña gran elección —descansar o sumergirse en el Perry’s Stage, ir a comer o descubrir a un artista nuevo— tiene el poder de hacer este festival inolvidable.

    Por eso no conviene dejar el destino en manos de la improvisación o el temperamento. En Lollapalooza, la famosa tincada solo traerá dudas e indecisiones, tiempo perdido en deambular por la inmensidad del parque y que se podría estar aprovechando frente a estrellas como Lorde, Deftones o Lewis Capaldi. Además de problemas vergonzosos como la insolación o dolorosos como la deshidratación.

    La organización previa, en cambio, solo traerá beneficios: se llega con tiempo a cada escenario, no se sufre con el sol ni con la sed y se ahorran energías, el elemento que menos abunda cuando la tarde termina y los shows más esperados están todavía por empezar.

    Para facilitar la vida durante estos tres largos días, ofrecemos esta pequeña guía práctica y visual con lo esencial para llegar a Lollapalooza solo a disfrutar. Descárgala acá y repásala antes de que empiece el show.

    Más sobre:lollapalooza2026Lollapalooza ChileLollapalooza 2026Lollapalooza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Las salidas de ejecutivos en empresas estatales y jefe de servicios por el cambio de mando entre Boric y Kast

    La inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero

    El peso de las mujeres en los gabinetes de Boric: del 14-10 inicial al 11-13 con que se despide la administración

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Lo más leído

    1.
    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    2.
    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    3.
    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    4.
    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”
    Chile

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

    La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric
    Negocios

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Las salidas de ejecutivos en empresas estatales y jefe de servicios por el cambio de mando entre Boric y Kast

    La inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League

    Irán le da un golpe a la FIFA y avisa que se borra del Mundial 2026

    No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena
    Cultura y entretención

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Pequeña guía práctica y visual para Lollapalooza 2026

    Bridgerton según su principal cerebro: “La comodidad del felices para siempre es algo que muchos necesitamos ahora mismo”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio
    Mundo

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Aseguran que nuevo líder supremo de Irán resultó herido en ataque que mató a su padre, pero “está a salvo”

    Rafael Grossi: “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma