Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

Perrosky es un dúo chileno integrado por los hermanos Alejandro y Álvaro Gómez. Con más de 20 años de trayectoria, se han mantenido al pie del cañón en la escena independiente local, liderando el emblemático sello Algorecords y llevando su especial rock and roll a todo escenario posible. Tras regresar de su reciente gira por España, la banda comienza a cerrar el 2025 con la mirada puesta en lo que viene a futuro, y antes de anticiparnos a cualquier cosa, el dúo acaba de liberar nuevo material de estudio. Se trata del single doble Ámalo en llamas.

La voz rabiosa de Alejandro y la batería, siempre cargada de groove, de Alvaro, dan inicio a Ámalo en llamas, una canción que expande el sonido de Perrosky. Tal como lo dice desde España Nacho Alvaro, el “Dj Patillas”, : “El blues adquiere una nueva dimensión en Ámalo en llamas, donde parecen aproximarse, por momentos, a una psicodelia primitiva haciendo del ritmo rudimentario algo imprescindible para conectar con lo más profundo de nuestra alma. Ahí es donde se esconden nuestras pasiones, nuestros odios y, por supuesto, los amores y deseos más sinceros”.

Ámalo en llamas incluye también un lado B titulado Resurgir, una canción más calmada, a simple vista, pero que esconde bastante más para ofrecer en sus nueve minutos ymedio de duración. “La canción ahonda en el minimalismo y el ritmo templado para apelar a los anhelos de una transformación. Y es, precisamente, en estos llamamientos al viraje -sin perder la esencia- los que deben ser realizados con los tiempos necesarios y los pasos cortos para que resulten certeros. De ahí que las texturas que nos encontramos sean capaces de adivinar la vereda que se ha de seguir”, comenta Nacho Alvaro.

El cierre del 2025 de Perrosky es una declaración de principios. Es la idea de nunca parar de crear música, buscando nuevos horizontes sonoros, manteniéndose reales, sin pretensiones. “Perrosky va más allá de la música. Sus guitarrazos y los golpes a los parches marcan el ritmo de una vida que a veces se excede y otras se contiene. Pero su sonido y sus letras siempre resultan verosímiles y auténticas, como si escribiesen la Biblia de nuestro devenir. Pulso firme, aunque sin velar demasiado, no sea que el quien esté al lado pretenda vivir lo que nos pertenece o, peor aún, arrebatárnoslo”, concluye DJ Patillas.