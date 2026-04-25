¿Qué se lee en Chile? Romance, fantasía y suspenso: las temáticas favoritas

Los libros de amor y fantasía lideran las preferencias de los lectores en Chile. Sin embargo, estos géneros son solo la punta del iceberg dentro de la rica diversidad de narrativas leídas en el país. Desde fanáticos de novelas provenientes de Japón y Corea hasta seguidores de Fiódor Dostoyevski, los libros más populares varían de tienda en tienda y de lector en lector.

En el centro de Santiago, la librería Ulises (@ulises_lastarria) tuvo que hacer ajustes en su oferta literaria para hacer frente a una tendencia creciente: en los últimos años sus clientes son más jóvenes. “El nicho de literatura juvenil, romántica, fantástica, era algo que nosotros prácticamente no trabajábamos, no teníamos. Pero ahora es tanta la demanda, sobre todo los fines de semana, que nos hemos allanado a trabajar ese tipo de textos y se venden muy bien”, afirma Nicolás Letelier, encargado de ventas en la tienda desde hace más de una década.

Desde su experiencia, Letelier afirma que es un fenómeno que se acrecentó en la pandemia y engloba a lectores de 15 a 30 años de edad. Dentro de ese nicho, el vendedor incluye la obra de las estadounidenses Rebeca Yarros, creadora de la saga Empíreo, y Sarah J. Maas, escritora de Una corte de rosas y espinas. Según datos de Buscalibre, el romance y la fantasía concentran el 26% y el 22,4% de las temáticas más buscadas en la plataforma, respectivamente.

La Furia del Libro 2025, realizada en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Por otro lado, este y otros vendedores destacan la gran cantidad de autoras populares, donde resaltan las obras de las escritoras chilenas Nona Fernández, Lina Meruane, Alejandra Costamagna y Francisca Solar.

Las estadísticas de Buscalibre respaldan los rangos etarios de Letelier. El principal público de la plataforma tiene entre 25 y 34 años (43,3%), seguido por el rango entre los 18 y los 24 años (27,1%), el de 35 y 44 años (20,5%) y, en último puesto, los mayores de 45 años, con un 8,9%. Es decir, siete de cada 10 compradores en este sitio tiene menos de 35 años.

Algo similar revelan los datos de las bibliotecas públicas. Según Paula Larraín, subdirectora del Servicio Nacional de Bibliotecas Públicas, la literatura infantil y juvenil lidera los préstamos de libros impresos. “Muchas veces se dice que a los jóvenes no les interesa leer, y vamos viendo que sí hay un interés”, añade.

La Biblioteca Regional de Antofagasta. Inaugurada en 2013, es parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

De norte a sur

El patrón se repite en la librería Página 128 (@pagina128conce) de Concepción. La jefa de tienda, Daniela Jaña, señala que lo más vendido son “novelas contemporáneas, históricas, literatura juvenil, fantasía y ciencia ficción”, con El buzón de las impuras como el libro más popular. También destaca el éxito de las historias vivenciales Mi año de sexo y relajación, de Romina Pistolas, y El convento, de Kamila González, cuyo éxito atribuye a las redes sociales: “Ellas se hicieron más conocidas en TikTok o Instagram y luego sacaron sus libros contando sus experiencias”.

Al norte del país, en la tienda Qué Leo Antofagasta (@queleoantofagasta), la librera Makarena Albanez resalta que lo más vendido es el género de autoayuda, con títulos como Hábitos Atómicos, de James Clear; Deja de ser tú, de Joe Dispenza, y Cómo mandar a la mierda de forma educada, de Alba Cardalda, que cataloga como “uno de los éxitos regionales que hemos tenido”.

Las historias de la pampa salitrera de Hernán Rivera Letelier, quien reside en Antofagasta desde hace décadas, también son un éxito en su librería. Al igual que las historias del escritor Hugo Riquelme, ambientadas en la misma cuidad, como su novela Terror en Cerro Moreno. Según Buscalibre, el género de este libro –el suspenso– es el tercero más buscado por los chilenos después de la narrativa romántica y de fantasía, con un 13% de las preferencias.

La última edición de la Primavera del Libro reunió a más de 200 editoriales.

Al otro lado del país, en la librería Los libros del Gato Caulle (@gatocaulle), de Valdivia, su director, Diego Corvera, también resalta la popularidad de los escritores regionales. Según él, los textos más vendidos son de “autores de nuestro territorio”. Con la poesía en el centro, el librero afirma que lo más buscado son las Obras completas, de Maha Vial; Los poetas continúan su cacería nocturna, de Jorge Polanco; A fuego frío, de Verónica Zondek, y Torpedos, de Yanko González.

Otra tienda donde la literatura chilena ocupa el centro de atención es la Librería del GAM (@libreriadelgam). La encargada del local, Slavia Maggio, afirma que se vende “todo lo de Gabriela Mistral”. Y añade que “la gente busca mucho autores que no encuentran afuera y que sean contemporáneos”. En esa lista incluye obras de Andrés Montero y Alia Trabucco.

Los otros libros que buscan los compradores, de acuerdo con Maggio, son académicos y filosóficos. En esta categoría, la encargada de la tienda subraya como el más vendido al filósofo surcoreano Byung Chul-Han, cuya obra más emblemática es el ensayo La sociedad del cansancio. Sobre la popularidad de este libro, la vendedora explica que la Librería del GAM también está especializada en literatura oriental, y aunque en sus estanterías predomina la de origen japonés, afirma que últimamente “está entrando mucho la coreana”.

Literatura oriental y clásica

De acuerdo con Nicolás Letelier, de la librería Ulises, la literatura asiática “viene hace un tiempo dando vueltas” en el país. No obstante, afirma que la aparición de editoriales chilenas con traducciones propias ha aumentado la oferta de estos textos para el público nacional.

En la librería Qué Leo Mil Tobalaba (@queleomiltobalaba), su dueña, Ana María Barra, ha notado cómo en el último año se ha producido un “boom super fuerte de lectura por parte de distintos públicos a autores japoneses y coreanos”. Este fenómeno lo atribuye al trabajo de las editoriales Abducción y Telúrica, que “han hecho la pega de tener muy buenas traducciones”, lo que ha sido una “puerta de entrada gigantesca para que un público masivo y más joven” se interesara por estas lecturas, afirma.

Una familia pasea por los stands de la última edición de la Primavera del Libro. la-tercera

Como ejemplo, Barra apunta al libro El árbol desnudo, que fue la primera obra de la escritora surcoreana Park Wan Suh. También, destaca la novela Indigno de ser humano, del autor japonés Osamu Dazai, que lleva mucho tiempo siendo pedido por “gente más joven, colegiala”, además de la obra de Ryu Murakami, ambas producto de la editorial Abducción.

Los libros de la Nobel surcoreana Han Kang también son populares en la librería Página 128, de Concepción, y en Ulises. En esta última, Letelier resalta que hace 10 años se buscaba a escritores japoneses como Yasunari Kawabata y Yukio Mishima, pero ahora también son populares autores nipones como Natsume Sōseki y Banana Yoshimoto.

En Valdivia, Corvera ha notado el mismo interés por la literatura asiática, cuyo auge también atribuye a la traducción directa de las editoriales chilenas: “Hasta hace poco teníamos que leer Satori, que es muy buena, pero muy cara”, indica.

Al interior del Drugstore, en Providencia, el encargado de la librería Nueva Altamira (@nuevaltamira), Eduardo Bustamante, afirma que se venden mucho todos los libros de Han Kang, pero que el más buscado es Tinta y sangre. El otro gran interés del público nacional en la tienda, afirma Bustamante, es por la literatura clásica.

En la librería Nueva Altamira, Crimen y Castigo, de Fiódor Dostoievski, estuvo entre los títulos más vendidos de marzo. “Se sigue buscando, se sigue agotando”, añade el encargado de la tienda. Y afirma que la literatura clásica, tanto rusa como inglesa, es de lo más popular en la librería. En ese saco, agrega la obra del francés Albert Camus, cuyo ensayo El mito de Sísifo ha sido especialmente popular este año.

Lo mismo se percibe en la librería Ulises. Letelier afirma que se puede relacionar a un aumento de los influencers, que recomiendan estas lecturas. “Tolstoi, Dostoievski, Oscar Wilde, ese tipo de literatura. Hay mucho de eso que se está volviendo a leer gracias a los tiktokers que dan estos libros, como por ejemplo Noches Blancas, que lo piden mucho, y La muerte de Iván Illich o 1984, por ejemplo. Ese tipo de literatura ha tenido una especie de revival muy importante", sostiene.