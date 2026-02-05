SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    El divo de Linares se presentará en el recinto el sábado 10 de octubre. Las entradas estarán disponibles desde el 10 de febrero por Ticketmaster.

     

    Raphael visitará a Chile el 10 de octubre con su gira Raphaelísimo. El Gran Arena Monticello será el escenario del artista español donde presentará sus grandes éxitos como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo. La cita comenzará a las 21:00 horas.

    La legendaria voz de Linares ha recorrido Chile en varias ocasiones. Esto le ha permitido obtener el reconocimiento, incluso del Festival de Viña del Mar. Con más de 60 Discos de Platino y un Disco de Uranio, el artista español tiene una carrera de notorios éxitos.

    Un gran momento vive Raphael. No solo porque su gira atravesará España y América Latina, sino que ha recibido reconocimientos importantes. El cantante, con más de seis décadas de carrera, fue nombrado Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación. Además de que tendrá un homenaje en la semana de los Latin Grammy 2026.

    La noche no solo tendrá sus canciones clásicas y sus grandes éxitos, sino que también tendrá sus lanzamientos más recientes. El 21 de noviembre, Raphael lanzó su disco Ayer...aún. Los temas de este proyecto estarán en el repertorio de la velada.

    Las entradas se podrán comprar por Tickermaster y por puntos oficiales de Monticello. La venta comenzará el martes de 10 de febrero a las 11:00 horas.

