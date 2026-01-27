Récords, nominaciones y películas: 2026 presenta un inicio auspicioso para el cine chileno

Este año inició con buenas noticias para el cine chileno. El pasado lunes 26, la agencia de promoción del audiovisual chileno CinemaChile organizó una pauta de prensa para anunciar las principales novedades del primer trimestre de 2026 para la industria cinematográfica nacional, que estuvieron cargadas de récords y anuncios.

Créditos a CinemaChile

Las películas chilenas seleccionadas para el Festival Internacional de Cine de Berlín (conocido como Berlinale) y nominadas para los Premios Goya marcaron hitos para nuestro país. A esto se le sumó anuncios culturales importantes y producciones llamativas que podrán ser vistas por el público durante el transcurso del año.

Festival de Berlín

En la Berlinale, Chile contó con tres películas seleccionadas en categorías diferentes. Una de ellas es Hangar Rojo, de Villano Producciones y dirigida por Juan Pablo Sallato, que fue elegida para exhibirse en la sección Berlinale Perspective, dedicada a “destacar miradas autorales y propuestas que dialogan con el presente del cine mundial”. La cinta es una coproducción entre Chile, Italia y Argentina.

Entre las cintas seleccionadas también está Matapanki, la ópera prima del director chileno Diego Fuentes que conquistó el Festival Internacional de Cine de Valdivia el año pasado, ganando el premio a Mejor Película Chilena. El largometraje hará su estreno en Alemania en la sección Generation +14, una categoría dedicada a “cine con temáticas jóvenes desde perspectivas contemporáneas”.

Otro evento es que Un hijo propio, el nuevo documental de la nominada al Oscar Maite Alberdi, tendrá su premiere mundial en la sección Berlinale Especial. El filme cuenta con la producción de Netflix y marca un hito en la carrera de la directora dos veces nominada al Oscar, quien estrenará una cinta de su autoría por primera vez en Berlín, destacándose entre cineastas consagrados y elevando su estatus internacional.

Extraídas de The Hollywood Reporter y MUBI

Otro evento importante será la participación de la serie La casa de los espíritus en Berlinale Special Series, un espacio dedicado a “títulos de alto perfil que combinan cine de género y series provenientes de distintos países”. Esta nueva adaptación del libro de Isabel Allende cuenta con Fernanda Urrejola, Francisca Alegría y Andrés Wood como showrunners y Fábula como productora, destacando como uno de los proyectos más llamativos del año. Su lanzamiento está planeado para la plataforma de streaming Prime Video.

Por último, en la sección Berlinale Series Market destacan dos producciones: Isla Oculta, dirigida por Rodrigo Susarte, producida por Pablo Díaz del Rio desde Río Estudios y protagonizada por Daniela Ramírez, y Raza brava,creada por Hernán Caffiero.

La Berlinale 2026 se realizará durante varios días desde el 12 de febrero hasta el 22 del mismo mes.

Éxito en los Premios Goya

Además de la presencia en Berlín, los Premios Goya ofrecen otro escenario histórico: Chile apareció en tres nominaciones, anunciadas el pasado 13 de enero, en diversas categorías, marcando un récord para la industria nacional.

La misteriosa mirada del flamenco, la cinta galardonada en el Festival de Cannes y elegida como representante de Chile para los Premios Oscar, cosechó una nominación en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. A esto se suma la selección de Antonia Zegers en Mejor Actriz, por su rol en Los Tortuga, y la nómina a Mejor Película de Animación recibida por Olivia y el terremoto invisible, coproducción chilena con la empresa Pájaro.

Extraídas de Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y TVN

La ceremonia de premiación tendrá lugar el 28 de febrero de 2026.

Anuncio para Festival de Guadalajara

Estas noticias se suman al reciente anuncio del Ministerio de las Culturas, las Artes el Patrimonio, de que Chile será el país invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), hecho que refuerza la presencia de Chile en el mercado iberoamericano más importante y establecido del continente. El evento se realizará desde el 17 al 25 de abril de 2026

“Este anuncio es una buena noticia para el sector y el país en general. La cultura y las industrias creativas no solo representan nuestra identidad y lo que somos; también son un sector clave para avanzar hacia un desarrollo económico, social y cultural más integral y sostenible”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, en la pauta de prensa realizada ayer.

Créditos a CinemaChile

Al respecto de las novedades descritas, la directora de CinemaChile, Alexandra Galvis, declaró lo siguiente: “Lo interesante es que Chile no celebra siempre uno o dos de sus talentos, sino que muestra que está construyendo una verdadera industria al evidenciar nominaciones, ventas y circuitos de exportación internacional para todo tipo de producciones (...). Este no es tan solo un logro en el mundo cultural; es el resultado de la concatenación de políticas públicas de múltiples instituciones que han reforzado el surgimiento de una industria robusta con alta capacidad de exportación, generación de empleo y además con visibilidad para la marca país”.