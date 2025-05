Rian Johnson, el hombre tras Poker Face: “Pedro Pascal es un gran actor y está en el mejor momento de su carrera”

Para quienes piensan que las series se han vuelto muy lánguidas o predecibles, o simplemente buscan diversión sin la necesidad de comprometerse con una historia más grande, quizás la mejor propuesta es Poker face.

Estrenada en 2023, la comedia gira en torno a Charlie Cale (Natasha Lyonne), una mujer con una capacidad extraordinaria para saber el momento exacto en el que un sospechoso le miente. En la lógica de Columbo, la tensión de cada capítulo crece hasta el instante en que la protagonista grita “¡Bullshit!” para identificar al culpable de cada caso.

PEACOCK

Tras obtener el favor de la crítica y el público, Peacock decidió anunciar la renovación de Poker face incluso antes del final de su primer ciclo (acaba de llegar a la plataforma Universal+ a Latinoamérica). La compañía aseguró la permanencia de Lyonne y de su creador, Rian Johnson, quien en paralelo ha seguido ocupado construyendo su saga detectivesca con Daniel Craig.

“No sabíamos si a la gente le gustaría una serie como esta. Es muy diferente a mucha televisión (de la actualidad), principalmente en que es muy episódica. Es un tipo de televisión más antiguo, donde se trata menos de seguir una gran historia a lo largo de la temporada y más de que cada episodio sea una pequeña película. Pero ver la respuesta del público se sintió muy bien”, explica Johnson a Culto a través de Zoom. “Definitivamente llegamos un poco aliviados por el hecho de que al menos sabíamos que esto podía funcionar”.

El cineasta concibió Poker face tomando una pizca de inspiración de títulos como The Rockford Files, Columbo y Magnum, P.I., producciones televisivas con las que creció y que se distinguían por trabajar alrededor de la misma fórmula semana a semana. En todo esos casos el carisma de sus protagonistas era fundamental para capturar y sostener el interés del público.

Peacock

“Lo que vuelve a Charlie un personaje intrigante es en parte la escritura, pero sobre todo Natasha”, indica sobre la actriz de Orange is the new black, quien, asegura, fue el principal argumento para hacer la ficción.

“Cuando se me ocurrió hacer una serie de este tipo, la razón principal por la que me senté y la hice fue porque Natasha y yo conectamos y me di cuenta de que ella es alguien que realmente puede ser el centro de gravedad de una serie como esta. Se necesita a alguien muy especial. Se necesita a un Peter Falk. Se necesita a un James Gardner. Se necesita a una Angela Lansbury. Esas personas no son comunes. La esencia de la serie es que el público quiera volver y pasar el rato con ellos cada semana. Eso requiere una vida en pantalla que va más allá incluso del talento actoral”, opina el director de Star Wars: Los últimos Jedi (2017).

En ese sentido, dice, a la hora de proyectar la segunda entrega “lo esencial de la serie que sabía que teníamos que conservar era dejar que Natasha hiciera lo que hace en pantalla para atraer al público. Y luego quería asegurarme de que pudiéramos demostrar que podemos mantener esta fórmula, y que siempre sea entretenida y sorprendente. Parte de mi objetivo era hacer más de lo mismo y demostrar que realmente es sostenible y puede ser una maravilla hacer lo mismo cada semana”.

PEACOCK

Para regocijo de sus fanáticos, Poker face preserva el nivel que exhibió en su primer ciclo. Mientras aún huye de los asesinos que la asecharon en el final de la primera temporada, Charlie se cruza con las hermanas Kazinsky (todas interpretadas por Cynthia Erivo), un caso de herencia y asesinato que exige todas sus capacidades. Luego, en el segundo episodio, la protagonista investiga la desaparición de la esposa del dueño de una funeraria.

De ese modo, repite el esquema que planteó en su debut: nuevos casos por resolver para Charlie y una galería de personajes nuevos. Si funcionó durante su primera tanda de diez capítulos, ¿por qué no habría de hacerlo esta vez?

“Hay algo reconfortante en esas series. Creo que parte de ese confort proviene del hecho de que cada episodio tiene una estructura muy similar. En el primer acto se ve el asesinato. En el segundo, el detective investiga, y luego llega el cierre. Eso te permite, como narrador, siempre sorprender al público, pero en un marco familiar y con un personaje que adoran y que se mantiene consistente. Para mí ese es quizás el origen de la esencia de ese confort; supongo que es la combinación de sorpresa y familiaridad”, señala.

PEACOCK

Además de Cynthia Erivo, el grupo de estrellas invitadas lo conforman Giancarlo Esposito, Haley Joel Osment, Katie Holmes, Justin Theroux, John Mulaney, Melanie Lynskey, Kumail Nanjiani y Awkwafina. Ahora que parece haber quedado libre de sus compromisos con su serie postapocalíptica, ¿por qué no pensar en Pedro Pascal?

“¡Dios mío! Me encantaría. Craig Mazin lo ha mantenido muy ocupado en The last of us. Sí, él es un actor genial y está en el mejor momento de su carrera. No le diría que no si llamara a la puerta”, señala. “(Con Natasha Lyonne) son amigos, se adoran, así que ya veremos”.