Se acerca el adiós de Stranger Things: estrenan el tráiler final de la temporada 5

Stranger Things es una de las series más comentadas y exitosas de la década, y por estos días está llegando a su fin.

De hecho, el cierre se dividió en tres entregas y ya sus fanáticos pueden ver las dos primeras a través de Netflix.

¿Y qué pasará con su cierre? El episodio final y definitivo se estrenará este miércoles 31 de diciembre a las 22.00 horas de Chile, en un evento que marca el cierre del año para el streaming global, con una de sus producciones más intensas y entretenidas.

¿Qué pasará con sus personajes? Aún no se sabe, pero Netflix ha liberado el tráiler del episodio del adiós que de seguro marcará la historia.

Lo puedes ver aquí: