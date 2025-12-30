Se acerca el adiós de Stranger Things: estrenan el tráiler final de la temporada 5
Mira aquí el tráiler del episodio definitivo que marcará la historia estrenada por Netflix.
Stranger Things es una de las series más comentadas y exitosas de la década, y por estos días está llegando a su fin.
De hecho, el cierre se dividió en tres entregas y ya sus fanáticos pueden ver las dos primeras a través de Netflix.
¿Y qué pasará con su cierre? El episodio final y definitivo se estrenará este miércoles 31 de diciembre a las 22.00 horas de Chile, en un evento que marca el cierre del año para el streaming global, con una de sus producciones más intensas y entretenidas.
¿Qué pasará con sus personajes? Aún no se sabe, pero Netflix ha liberado el tráiler del episodio del adiós que de seguro marcará la historia.
Lo puedes ver aquí:
